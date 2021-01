Joe Biden et Kamala Harris ont pris la scène nationale mercredi, entamant officiellement leur mandat de président et vice-président des États-Unis. Le sénateur Bernie Sanders, cependant, a peut-être volé la vedette avec son look du jour de l’inauguration – avec des mitaines fabriquées au Vermont.

Les gens qui regardaient la cérémonie d’assermentation ont repéré Sanders se promenant dans la vue avec des mitaines brunes et blanches ornées d’un motif à chevrons. La tenue du sénateur, associée à son expression typiquement indifférente, est immédiatement devenue virale en ligne, selon le Burlington Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Même le collègue de Sanders est intervenu sur Twitter.

« Je veux des mitaines comme Amo @BernieSanders, » a écrit Rashida Tlaib, Représentant démocrate du Michigan.

Il s’avère que les mitaines convoitées sont fabriquées dans l’État d’origine de Sanders, le Vermont, selon Ruby Cramer de Buzzfeed News.

« Les mitaines de Bernie sont fabriquées par Jen Ellis, une enseignante d’Essex Junction, Vt, » Cramer écrit sur Twitter. «Elle lui a donné il y a plus de 2 ans et a été surprise quand il a commencé à les porter sur le chemin de la campagne. Ils sont fabriqués à partir de pulls en laine réutilisés et doublés de molleton fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Twitter a adoré les mitaines. Une utilisateur les a appelés «embrayage».

Un autre a écrit à côté d’une photo de Sanders, comme s’il citait son monologue interne: «Je demande encore une fois un radiateur».

