Les Mississaugas de la Première Nation de Credit disent que l’Ontario devrait abroger le plan de logement et laisser la ceinture de verdure tranquille

Les Mississaugas de la Première Nation de Credit (MCFN) demandent à l’Ontario d’abroger sa nouvelle loi controversée sur le logement et d’arrêter les modifications proposées à la Ceinture de verdure.

La loi More Homes Built Faster Act – également connue sous le nom de projet de loi 23 – a fait l’objet de vives critiques de la part de personnes qui affirment qu’elle passera outre les pouvoirs de planification locaux, limitera la capacité des municipalités à percevoir des redevances d’aménagement et réduira la contribution du public au développement.

La législation fait partie du plan du premier ministre Doug Ford visant à construire des logements dans tout l’Ontario, que certains, comme la députée progressiste-conservatrice de Hamilton, Donna Skelly, ont applaudi, affirmant que la densification urbaine ne suffira pas à résoudre la crise du logement.

La lettre de la PNCM, publiée en ligne le 12 décembre, indique que la province a l’obligation légale de consulter les communautés autochtones lorsque ses actions ont une incidence sur les droits issus de traités, mais la Première Nation affirme qu’elle n’a pas été consultée.

Il indique également que les changements auront des “impacts négatifs” sur les droits issus de traités, les revendications territoriales, l’environnement, la planification et l’archéologie sur le territoire de la Première Nation.

La législation vise à construire au moins 50 000 nouvelles maisons sur plus d’une douzaine de terrains actuellement dans la Ceinture de verdure, tout en ajoutant environ 2 000 acres de terres protégées ailleurs.

La lettre indiquait que la province contrevenait peut-être à son “obligation de consulter et d’accommoder” et aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), entre autres.

“Nous avons la responsabilité de protéger cette terre pour nos sept prochaines générations”, lit-on dans la lettre. “Cet acte met cette obligation en danger.”

Plus tôt cette année, MCFN a partagé préoccupations sur la façon dont l’Ontario accélérait l’aménagement du territoire, en particulier grâce à l’utilisation des arrêtés ministériels de zonage, tout en négligeant le droit protégé par la Constitution de la PNCM de connaître et de fournir des commentaires sur les plans de construction.

La province « s’est engagée » à respecter l’obligation de consulter

Conrad Spezowka, porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement, a déclaré dans un courriel que le gouvernement adoptait une “approche équilibrée” pour aider les plans des municipalités à se développer tout en protégeant l’environnement.

“Nous continuons de respecter les droits ancestraux et issus de traités qui sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous nous engageons à respecter nos obligations constitutionnelles de consulter les communautés autochtones”, a écrit Spezowka à CBC Hamilton.

« Le gouvernement s’est engagé à remplir son devoir de consultation et se concentre sur la création de relations significatives avec les communautés et les partenaires autochtones alors que nous cherchons à faire progresser la prospérité pour tous les Ontariens.

Stacey Laforme, le Gimaa (chef) du MCFN, a déclaré qu’il n’était pas satisfait de cette réponse, affirmant qu’il fallait “une véritable sensibilisation et un dialogue”.

“Nous devons avoir une meilleure méthode de dialogue avec la province de l’Ontario … nous cherchons cela depuis un certain temps”, a-t-il déclaré.

Laforme a déclaré que le projet de loi 23, ainsi que des plans de construction Autoroute 413laissez-le “très inquiet”.

“Je comprends que nous avons besoin d’endroits pour grandir et nous avons besoin de logements, mais nous aurions dû savoir maintenant que cela ne peut pas se faire au détriment de l’environnement”, a-t-il déclaré à CBC Hamilton.

“Si le gouvernement veut travailler avec nous sur l’ensemble de nos terres visées par un traité et examiner des options ou explorer la manière dont nous protégeons l’environnement en même temps que nous examinons la croissance, nous sommes ouverts à cela.”

Les dirigeants autochtones urbains de Hamilton interviennent

Cela survient également après que plusieurs dirigeants autochtones urbains ont rencontré lundi les conseillers municipaux de Hamilton pour discuter de nombreuses questions, notamment le nouveau projet de loi sur le logement et les modifications apportées à la Ceinture de verdure.

Le coordinateur de la justice autochtone de la Hamilton Community Legal Clinic, Lyndon George, également connu sous le nom de NaWalka Geeshy Meegwun-LongFeather, a déclaré que la communauté autochtone a la responsabilité de protéger la faune dans la Ceinture de verdure.

Il a déclaré que si la communauté savait comment “fermer les autoroutes et empêcher ces bulldozers d’entrer”, George a également déclaré que les gouvernements établissant des relations avec les communautés autochtones sont le moyen de protéger cette faune.

Audrey Davis, directrice exécutive du Hamilton Regional Indian Centre, a déclaré que la province n’avait pas besoin d’ouvrir la Ceinture de verdure, soulignant les terres inutilisées de la ville.

“C’est ahurissant que nous soyons assis sur nos territoires et que nous n’ayons pas de terres”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes plus que disposés à travailler avec n’importe quel promoteur pour y obtenir des logements ou, mieux encore, les laisser appartenir et être exploités par des Autochtones.”

CBC Hamilton a également contacté le conseil élu des Six Nations et le Conseil des chefs de la Confédération Haudenosaunee pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la date limite.