Les missions sur Mars deviennent le principal objectif de toutes les explorations spatiales 2021

L’année 2021 marquera le début de certains programmes passionnants d’exploration spatiale après 2020, qui a vu l’accomplissement de certains exploits majeurs. Des pays comme les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis se concentreront sur Mars. La sonde Hope des Emirats Arabes Unis, le Tianwen-1 de Chine et le rover Perseverance de la NASA atterriront cette année sur la planète rouge.

Le Tianwen-1 de la Chine, qui se traduit par « Quest for Heavenly Truth », est la première mission du pays sur Mars. Le vaisseau spatial atterrira dans la région Utopia Planitia de la planète. Ce sera le deuxième pays après les États-Unis à tenter un atterrissage en douceur sur Mars. Cette initiative ambitieuse prendra du temps au vaisseau spatial car il passera quelques mois à se préparer à redescendre à la surface, à évaluer le site d’atterrissage prévu.

La mission chinoise sur Mars rassemblera des données cruciales sur le sol martien, la structure géologique, l’environnement, l’atmosphère et recherchera des signes d’eau. Un article publié dans Journal de la nature par l’équipe chinoise l’année dernière a mentionné que si la mission se déroule avec succès, cela signifierait une percée technique majeure.

La sonde Hope des EAU fera une manœuvre difficile pour ralentir et entrer sur l’orbite de Mars avec une altitude au-dessus de la planète aussi basse que 1000 km le 9 février 2021. Étant donné que le vaisseau spatial réussit un atterrissage, la sonde Hope passera Année martienne et étudiera l’atmosphère de la planète et comprendra sa météo. Un an sur Mars équivaut à 687 jours terrestres.

Nous avons décollé. H2A, la fusée transportant la sonde Hope dans l’espace, a été lancée depuis le centre spatial de Tanegashima au Japon. # HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT & mdash; Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) 19 juillet 2020

L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) est l’une des principales organisations en ce qui concerne tout ce qui concerne l’espace. La mission de la NASA sur Mars s’appelle Persévérance et elle atterrira sur la planète en février. Le vaisseau spatial transportant le rover a été lancé avec succès en juillet 2020 depuis Cap Canaveral, en Floride. Après avoir voyagé dans l’espace pendant environ sept mois, le rover Perseverance atterrira au cratère Jezero sur Mars le 18 février 2021. Selon l’agence spatiale américaine, le rover Perseverance transportera les premiers échantillons de l’histoire d’une autre planète sur Terre. Les échantillons collectés aideront les futurs scientifiques à étudier la roche martienne, la roche brisée et la poussière pour rechercher des preuves de la vie microbienne potentielle présente dans le passé antique de Mars.

Je suis en mission à sens unique vers Mars, mais les échantillons que je collecterai là-bas seront les premières choses à faire aller-retour. À la recherche de signes de vie ancienne sur Mars, découvrez comment des tubes d’échantillons ultra-propres permettent une science ultra-propre. https://t.co/icIt9rVe00 # CountdownToMars pic.twitter.com/9DzY9biZEL & mdash; Perseverance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 22 décembre 2020

Cette année pourrait également assister au lancement d’un autre télescope puissant par NASA. Le télescope James Webb (JWST) devrait être lancé cette année. Le JWST ou Webb sera un grand télescope infrarouge avec un miroir primaire de 6,5 mètres et sera lancé sur une fusée Ariane 5 de Guyane française en 2021. Le télescope sera un observatoire unique après le télescope Hubble et assistera des milliers de personnes. des astronomes du monde entier dans leurs études de l’espace.