Les missions nerfées du premier descendant ne sont plus ennuyeuses, elles sont juste ennuyeuses

Le premier descendant Nexon

The First Descendant a fait un gros patch pour changer ses trois principales nouvelles missions pour la saison 1, et maintenant que j’y ai joué un bon nombre de fois, elles ne sont plus aussi ennuyeuses qu’elles l’étaient autrefois. Maintenant, elles sont juste bizarrement ennuyeuses.

Les deux pires missions où vous devez mémoriser l’emplacement des symboles et des couleurs étaient irritantes, surtout lorsque vous essayez de le faire tout en étant envahi par des monstres avec lesquels vous n’avez pas vraiment le temps de vous battre, à moins que vous ne les utilisiez simplement en AOE avec des héros très spécifiques (ouais, plus de Bunny).

Désormais, la carte des couleurs et les cartes des symboles ont été améliorées et les deux puzzles peuvent être facilement terminés en une minute ou moins dans chaque segment. Les puzzles sont plus faciles, vous devez en faire moins et il n’y a presque plus d’ennemis dans ces sections.

Cela vous mènera à la zone du boss en quelques minutes seulement où, encore une fois, tout a été simplifié et vous n’aurez plus qu’à briser un bouclier et à les brûler. Selon le boss, cela peut être le seul doucement C’est une partie difficile de l’ensemble, et il est désormais extrêmement facile d’obtenir de l’or à chaque fois. Nexon dit qu’ils ajouteront un matchmaking à ces missions parce que tout le monde se plaignait qu’elles soient en solo, mais maintenant, cela n’a littéralement aucun intérêt à moins que vous n’utilisiez un personnage terriblement sous-puissant.

Ne vous méprenez pas, je préférerais de loin avoir cette version de ces missions plutôt que les anciennes, qui étaient si mauvaises que j’ai arrêté d’essayer après le premier jour car je savais que Nexon les nerferait. Et ils l’ont fait. Mais le fait est que cela témoigne d’une conception de niveau exceptionnellement médiocre, car qui a pensé que se tenir debout pour mémoriser des symboles ou se tenir debout dans de minuscules cercles colorés était une activité amusante ? Je ne peux imaginer personne, sauf apparemment, les testeurs internes de Nexon. Mais vous avoir Effectuez plusieurs fois ces missions afin de récolter les matériaux nécessaires pour obtenir Hailey, le nouveau héros sniper. Heureusement, un buff de ses matériaux est également arrivé avec ce patch, vous devrez donc en utiliser moins à la fin.

The First Descendant ajoutera des missions d’infiltration plus difficiles dans la seconde moitié de la saison, et espérons-le, des récompenses intéressantes, car il n’y en a pas beaucoup actuellement. Dans la saison 2, ils disent qu’ils ajouteront un donjon plus grand, dont le format est inconnu. Mais espérons que nous ne verrons rien de tel, et il est clair, d’après certains des boss de niveau supérieur, que ce jeu ne peut pas faire quoi que ce soit qui se rapproche d’un travail d’équipe cohérent avec des personnages aléatoires, car il est souvent impossible de se coordonner.

Le premier descendant a une colline à gravir. Le lancement de la saison 1 du jeu a été très petite augmentation du nombre de joueurs qui s’est déjà stabilisé à un niveau inférieur à celui qu’il était une semaine avant le lancement de la saison. Il faut quelque chose d’inspirant pour enrayer ce déclin. Ces missions ne le sont certainement pas.

