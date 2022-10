Les missiles russes continuent de frapper les installations électriques et hydrauliques de l’Ukraine

Les forces militaires russes ont poursuivi mardi leurs frappes aériennes contre l’Ukraine, bombardant les installations énergétiques et les infrastructures du pays dans le cadre d’efforts agressifs visant à affaiblir l’Ukraine à l’approche de l’hiver.

Zhytomyr, une ville ukrainienne dotée de bases militaires, n’avait ni électricité ni eau après qu’un double tir de missile a touché une installation énergétique. Selon le maire Serhiy Sukhomlyn, les hôpitaux locaux ont été contraints de fonctionner avec une alimentation de secours.

Une installation énergétique à Kyiv a également été touchée par des drones russes, ainsi qu’une autre installation dans la ville de Dnipro, dans le centre-sud.

L’utilisation agressive par la Russie de soi-disant «drones kamikazes» a été utilisée pour cibler les infrastructures énergétiques vitales et les centres urbains de l’Ukraine. La semaine dernière, plus de 100 “drones suicides” ont percuté les centrales électriques, la station d’épuration et d’autres cibles ukrainiennes, selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Les drones Shahed-136, qui sont fabriqués en Iran, sont appelés “drones kamikazes” ou “drones suicides” car ils s’écrasent sur des bâtiments et explosent.

Des drones suicides ont récemment provoqué un incendie dans une infrastructure de la région sud de Zaporizhzhia, selon le gouverneur de la région.

L’utilisation de drones Shahed-136 s’est intensifiée après L’annexion de Vladimir Poutine des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia en septembre, ce qui a aggravé la guerre russo-ukrainienne.

Les grèves dans le centre de Kyiv étaient rares avant l’annexion largement dénoncée par Poutine des territoires ukrainiens. Les actions de Poutine contre l’Ukraine ont été fermement désavouées par les dirigeants occidentaux.

