Les missiles nord-coréens sont confrontés à la réalité sur le champ de bataille de Poutine

(Bloomberg) — Le nouvel arsenal de missiles balistiques de la Corée du Nord est sur le point d’être testé pour la première fois en situation réelle sur le champ de bataille en Ukraine. Mais compte tenu du succès des systèmes d’interception américains dans ce conflit, Kim Jong Un peut être inquiet.

Brûlant ses stocks alors que la guerre en Ukraine approche de ses deux ans, le président russe Vladimir Poutine s’est tourné vers Kim pour lui fournir des missiles balistiques à courte portée et plus d’un million de cartouches d’artillerie. Les missiles nord-coréens envoyés jusqu’à présent sont similaires en taille et en dynamique de vol à la série russe Iskander, ont déclaré des experts en armement.

Un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales montre que le système de défense aérienne américain Patriot a jusqu’à présent été largement efficace pour contrer les missiles russes. En juin, lorsque la Russie a tenté de détruire une batterie Patriot protégeant Kiev, le système a abattu tous les 34 missiles Iskander et Kinzhal tirés par la Russie, a indiqué le CSIS.

Il s’agit d’un avertissement adressé à Poutine concernant les missiles KN-23 et KN-24 que Kim est censé fournir. Les systèmes sont conçus pour être déployés rapidement, maniables en vol et atteindre des cibles de manière fiable avec un certain degré de précision. Cela pourrait ne pas suffire.

“Le système de défense antimissile Patriot devrait être capable d’intercepter les missiles balistiques à courte portée de la Corée du Nord, compte tenu de son efficacité contre les Iskanders russes”, a déclaré Shaan Shaikh, chercheur au projet de défense antimissile du CSIS, un groupe de réflexion basé à Washington.

L’armée de Kim a tiré environ 120 de ses missiles lors de tests depuis 2019 et vise probablement à construire un arsenal qui pourrait à terme se chiffrer en milliers. Les missiles nord-coréens coûtent environ 5 millions de dollars chacun, selon les données compilées par l’Institut coréen d’analyses de défense et publiées en 2022 par le législateur sud-coréen Shin Won-sik, mais les coûts pour Kim ont probablement baissé depuis lors, à mesure qu’il accélérait la production. .

Cela fait des ventes d’armes un moteur potentiellement important de revenus étrangers ou de biens essentiels en provenance de l’étranger, ce dont l’économie nord-coréenne frappée par les sanctions a cruellement besoin. Pourtant, le régime isolé de Kim, qui utilise depuis longtemps des activités suspectes pour générer de l’argent sonnant et trébuchant, ne fournit pas des missiles à Poutine uniquement pour des raisons commerciales.

L’utilisation des missiles nord-coréens semble relativement nouvelle et les données sur leurs performances sont probablement rares. Toute information que Kim peut glaner sur les performances de son armement dans des combats réels pourrait également aider son régime à affiner ses futures conceptions et stratégies d’attaque.

“L’utilisation par la Russie des missiles balistiques de la RPDC en Ukraine fournit également des informations techniques et militaires précieuses à la RPDC”, a déclaré ce mois-ci le Département d’État américain dans une déclaration conjointe à laquelle participaient une cinquantaine de pays, faisant référence à la Corée du Nord par son nom officiel.

Des débris de missiles nord-coréens se trouvaient parmi les débris des frappes de Kharkiv début janvier, alors qu’ils n’étaient probablement pas sous la protection des Patriots. Dmytro Chubenko, porte-parole du bureau du procureur de Kharkiv, a déclaré aux journalistes que les missiles étaient différents sur des aspects essentiels des modèles russes et qu’il pensait qu’ils provenaient de Corée du Nord, a rapporté l’Associated Press.

Le transfert de tels missiles depuis la Corée du Nord, avec une portée de 400 à 800 kilomètres (250 à 500 milles), augmente la réserve d’armes sur laquelle le Kremlin peut s’appuyer pour attaquer l’Ukraine alors que la guerre continue.

Kim, quant à lui, tente de moderniser encore davantage son arsenal. Son régime a commencé l’année en tirant un nouveau type d’ogive qui, selon lui, se déplace à grande vitesse et tourne dans les airs, et qui est montée sur un missile à portée intermédiaire conçu pour frapper toutes les bases japonaises et américaines à Guam.

Barrage de missiles

La Corée du Sud et le Japon déploient tous deux des batteries Patriot pour protéger les zones clés de la Corée du Nord. Les forces sud-coréennes exploitent 8 batteries PAC-2 et PAC-3 autour de Séoul et les forces américaines exploitent des systèmes PAC-3 au Japon dans des bases militaires américaines, notamment à Okinawa, selon un rapport de l’Arms Control Association.

Le système Patriot dispose d’un radar puissant capable de suivre jusqu’à 100 cibles, notamment des missiles de croisière, des missiles balistiques et des avions, selon un rapport du Congressional Research Service.

Néanmoins, la Russie a utilisé de lourds barrages de missiles pour submerger les défenses ukrainiennes. Fin décembre, la Russie a intensifié sa campagne de bombardements, tirant des centaines de missiles sur des villes ukrainiennes, tuant des dizaines de personnes. Les États-Unis ont déterminé que la Russie avait probablement utilisé des missiles nord-coréens lors de cette attaque.

L’afflux de Corée du Nord réduira probablement les stocks de missiles destinés aux batteries Patriot et à d’autres systèmes de défense aérienne en Ukraine, dans le cadre d’une stratégie d’usure qui pourrait accroître les changements nécessaires au succès des frappes.

En conséquence, les membres de l’OTAN se sont engagés en janvier à accroître la production et l’achat de 1 000 missiles Patriot pour renforcer la défense aérienne de l’Ukraine, pour un coût de 5,5 milliards de dollars.

“Patriot est le seul système capable de gérer tous les types de missiles russes”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en octobre lorsque l’Allemagne s’est engagée à fournir une batterie Patriot pour protéger l’Ukraine. Il va maintenant voir si cela inclut également les nouvelles variétés nord-coréennes.

