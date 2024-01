Les missiles nord-coréens en Ukraine suscitent de nouvelles inquiétudes

Et contrairement aux obus d’artillerie, la Corée du Nord n’expédie pas ses équipements plus anciens. Une analyse de Conflict Armament Research, une organisation qui a documenté les armes utilisées dans la guerre russe en Ukraine, a montré que les missiles fournis à la Russie sont de conception plus récente. Et les responsables américains affirment que les missiles se révèlent aussi précis que les équipements fabriqués par la Russie. Trois barrages de missiles de fabrication nord-coréenne ont visé des positions ukrainiennes au cours de la nouvelle année, selon des responsables américains, et ils pensent que d’autres ont été utilisés sur le champ de bataille dimanche.

En Corée du Sud, responsables et analystes affirment que la guerre en Ukraine donne au Nord quelque chose dont il a désespérément besoin : un terrain d’essai pour voir comment son nouvel arsenal de missiles, conçu pour un conflit avec la Corée du Sud et les États-Unis, se comporte contre les défenses aériennes de conception occidentale. .

Le tournant vers la Corée du Nord, alors que la guerre approche de son deuxième anniversaire, reflète la propre lutte de la Russie pour suivre le rythme auquel les deux parties brûlent leurs stocks d’armes. La Russie s’est également tournée vers l’Iran pour obtenir des drones et chercherait également des missiles iraniens – bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle les ait encore obtenus.

La majeure partie des missiles tirés sur l’Ukraine sont toujours produits en Russie. Mais si la Corée du Nord augmente son approvisionnement, l’Ukraine pourrait être contrainte de tirer de précieuses cartouches de défense aérienne, une évolution qui pourrait être dévastatrice pour l’Ukraine si un financement militaire supplémentaire n’est pas approuvé par le Congrès, ont déclaré des responsables américains. Ces importations ont particulièrement alarmé les principaux membres de l’OTAN, qui ont refusé de s’exprimer publiquement mais disent craindre que l’injection d’armes nord-coréennes ne s’avère particulièrement gênante à un moment où l’Ukraine ne sait pas exactement quand ni de qui elle recevra sa prochaine livraison. fournitures.