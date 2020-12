Le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d’un exercice militaire à Charallave, Venezuela, le 10 février 2019. Palais de Miraflores / Document via REUTERS

L’Iran et le Venezuela se sont rapprochés ces dernières années, alors que les deux pays cherchent à contrer l’intense campagne de pression que les États-Unis ont montée contre eux.

Les responsables américains ont déclaré que la présence militaire de l’Iran au Venezuela augmentait et que si des missiles iraniens commençaient à arriver dans le pays sud-américain, les États-Unis pourraient intervenir.

Les responsables américains ont observé avec inquiétude le réchauffement des relations entre l’Iran et le Venezuela, se déclarant alarmés par ce qu’ils disent être la présence militaire de l’Iran et les ventes d’armes au pays sud-américain.

Le représentant spécial de l’administration Trump pour l’Iran et le Venezuela, Elliott Abrams, est le dernier à le faire, avertissant cette semaine que les États-Unis agiraient si l’Iran envoyait des missiles au Venezuela.

« J’ai fait une déclaration très concrète à ce sujet: nous n’accepterons pas, nous ne tolérerons pas, le placement au Venezuela de missiles iraniens pouvant atteindre les États-Unis », a déclaré Abrams jeudi lors d’un webinaire organisé par la Sécurité nationale de l’Université George Mason. Institut.

« Nous ne l’accepterons pas, et s’ils essaient de le faire, au moins dans cette administration, nous essaierons de l’interdire, et s’ils arrivent au Venezuela, ils seront traités au Venezuela. Il n’est pas acceptable d’avoir des Iraniens. des missiles au Venezuela qui peuvent atteindre les États-Unis », a ajouté Abrams.

Elliot Abrams, conseiller spécial américain pour le Venezuela, répond aux questions des journalistes de l’ambassade américaine à Lisbonne, le 9 avril 2019. AP Photo / Armando Franca

L’administration Trump a lancé une campagne intense pour isoler l’Iran, mais n’a pas réussi à prolonger un embargo sur les armes à Téhéran cet automne, l’administration et ses alliés ont accusé le Venezuela de soutenir les activités malveillantes de l’Iran.

Lors de l’annonce de nouvelles sanctions contre l’Iran fin septembre, le secrétaire d’État Mike Pompeo a accusé le président vénézuélien Nicolas Maduro de travailler avec Téhéran « pour faire fi de l’embargo de l’ONU sur les armes ».

Quelques jours plus tard, le sénateur Marco Rubio, un conseiller influent de Trump pour les affaires latino-américaines, a déclaré que l’expiration de cet embargo sur les armes en octobre pourrait conduire l’Iran « à commencer à partager des armes avec l’armée vénézuélienne ».

Rubio a ajouté que « de nombreuses options sont sur la table » pour arrêter un tel échange, y compris « la prévention physique ».

L’amiral Craig Faller, qui supervise les opérations militaires américaines dans la région en tant que chef du commandement sud des États-Unis, a exprimé des préoccupations similaires cette semaine.

« Nous voyons une influence iranienne grandissante sur [Venezuela] pour inclure la force Qods, ce qui est alarmant et inquiétant, et certains liens d’armes « , a déclaré Faller lors d’un événement du Defence Writers Group. La force Qods est le bras externe du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Faller a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés par « ce que nous considérons comme les interactions entre l’Iran et le Venezuela ».

« Ce ne sont pas que des expéditions de pétrole. Ce sont aussi des expéditions d’armes », a ajouté Faller. « Nous avons suivi cela. Nous avons constaté une augmentation cette année. Nous surveillons très attentivement le taux de changement pour voir s’il se connecte à d’autres malversations iraniennes dans le monde. »

Maduro lors d’un exercice militaire à Maracaibo, le 6 février 2019. Palais de Miraflores / Document via REUTERS

L’Iran et le Venezuela, tous deux membres fondateurs de l’OPEP, ont des liens de longue date, s’alignant en tant qu’ennemis des États-Unis. Plus récemment, l’Iran a soutenu le Venezuela avec de l’essence, que le Venezuela a maintenant du mal à produire après des années de mauvaise gestion et de négligence de son industrie pétrolière.

Les États-Unis ont saisi plusieurs pétroliers iraniens à destination du Venezuela plus tôt cette année, ce qui a attiré des avertissements sur les représailles de l’Iran. Une autre flottille de pétroliers, la plus importante que l’Iran ait envoyée jusqu’à présent, serait maintenant en route vers le Venezuela.

Le Venezuela a dans le passé reçu ou conclu des accords pour du matériel militaire iranien, tel que des armes légères ou des drones, mais les experts doutent qu’un accord pour des armes telles que des missiles soit probable en raison de la réticence de l’Iran face à l’escalade et du manque de fonds du Venezuela.

« Le Venezuela a augmenté ses achats militaires à l’Iran ces dernières années, mais il n’y a aucune preuve que le Venezuela recherche un type de missile qui pourrait atteindre les États-Unis, depuis l’Iran ou n’importe qui d’autre », a déclaré Geoff Ramsey, directeur du Venezuela au bureau de Washington sur le latin. Amérique.

L’administration Trump est également considérée comme peu susceptible de prendre des mesures militaires contre Maduro en raison de la complexité impliquée et de l’aversion apparente de Trump pour les affrontements militaires à grande échelle.

Interrogé jeudi s’il suggérait « une crise potentielle de type missile cubain » avec les missiles iraniens au Venezuela, Abrams a répondu non, arguant que ses commentaires aideraient à empêcher cela.

« Nous n’allons pas le tolérer, et je pense que faire cette déclaration catégoriquement et clairement servira de dissuasion adéquate, et nous ne ferons jamais face à cela », a déclaré Abrams.

Le législateur vénézuélien Juan Guaidó prête serment en tant que président de l’Assemblée nationale à Caracas, le 5 janvier 2019. Fernando Llano, fichier / photo AP

Le président élu Joe Biden ne devrait pas changer radicalement lorsqu’il s’agit de traiter avec Maduro, mais son élection et les changements de direction au Congrès suggèrent qu’il y aura un éloignement de l’approche radicale de Trump.

Mais Abrams, citant ses interactions avec certains législateurs démocrates, a déclaré jeudi qu’il y avait eu un large accord sur la gestion par Trump de la crise dans le pays sud-américain.

« La politique du Venezuela a été remarquablement bipartite au cours des quatre dernières années », a déclaré Abrams. « Quand [opposition leader] Juan Guaidó a été invité à l’état d’Union … il s’est levé sur le balcon, tout le monde s’est levé et a applaudi, et juste derrière [Trump] Est-ce que Nancy Pelosi le faisait, donc ça a été une politique bipartite. «

Ramsey a déclaré que les États-Unis avaient « vraiment atteint la pression maximale » sur le Venezuela et que « ses options sont limitées à ce stade ».

« L’administration Trump a isolé le régime Maduro dans tous les forums imaginables et a tout sanctionné au Venezuela, sauf l’oxygène », a déclaré Ramsey à Insider. «À un moment donné, le gouvernement américain va devoir se pencher sur l’influence massive qu’il s’est donnée au Venezuela et être réaliste sur ce qui peut honnêtement être réalisé dans le but de faire avancer une solution pacifique et démocratique.

