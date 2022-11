Les missiles destinés à la Pologne pourraient perturber la position de l’OTAN sur la guerre en Ukraine

Il s’est demandé si les missiles Patriot fournis par l’Allemagne ajouteraient beaucoup aux capacités militaires de la Pologne, affirmant qu’il s’agissait “principalement d’une mesure symbolique et politique pour montrer que l’Allemagne est attachée à la sécurité polonaise” et pour apaiser les relations souvent tendues entre Varsovie et Berlin.

Le parti nationaliste au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, s’est heurté à plusieurs reprises au gouvernement allemand, principalement à propos de différends remontant à la Seconde Guerre mondiale. Il ne cesse de raviver ce que Berlin considère comme des arguments de longue date sur les paiements de réparation en temps de guerre et a même accusé l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe et la voix dominante au sein de l’Union européenne, de travailler à l’établissement d’un “Quatrième Reich”.

À tout le moins, l’offre de missiles Patriot devrait aider à rétablir les relations et à freiner le désir de Law and Justice d’attiser les sentiments souvent anti-allemands de sa base politique.

Le vice-Premier ministre polonais, Jacek Sasin, a salué mardi l’offre de missiles de l’Allemagne comme “un geste important” qui apaiserait les tensions avec Berlin et conduirait à un “véritable renforcement des défenses de la Pologne”. Les relations polono-allemandes, a-t-il dit, “sont correctes, bien qu’il y ait aussi beaucoup de problèmes”.

Anatol Magdziarz a contribué aux reportages de Varsovie, et Ivan Nechepurenko de Tbilissi, Géorgie.