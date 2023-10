Les missiles britanniques Storm Shadow en Ukraine signifient qu’aucun Russe n’est en sécurité, prévient Grant Shapps à Poutine | Monde | Nouvelles

Les forces russes ont réagi en reculant davantage la logistique clé. Cette tendance a commencé lorsque les Ukrainiens ont utilisé les systèmes d’artillerie américains HIMARS et britanniques MLRS M270 avec un effet dévastateur, tuant en masse les troupes russes et détruisant les bases de Moscou en Ukraine.

Les roquettes ont également été utilisées pour détruire des aérodromes russes, des réserves de munitions et des installations de « commandement et contrôle ».

« La guerre consomme des armes, des munitions et, bien sûr, des personnes à un rythme effroyable.

Et il a déclaré que la communauté internationale devait continuer à soutenir l’Ukraine.

Mais M. Shapps a déclaré que la guerre en Ukraine – la première guerre terrestre européenne depuis 1945 – a renforcé la nécessité pour la Grande-Bretagne de renforcer ses défenses.

Il a déclaré : « L’Ukraine nous a donné une leçon.

« La guerre nous rappelle que l’agression non provoquée d’une nation contre une autre est toujours une réalité dans les affaires mondiales.

« Si rien n’est fait, nous sommes tous en danger.

« Et c’est pourquoi nous devons investir dans notre défense.

« Vladimir Poutine a brisé la paix dans toute l’Europe, mais ce faisant, il a rendu notre volonté collective et notre détermination plus importantes que jamais.

« Et en réponse, le Royaume-Uni joue un rôle de premier plan pour garantir que l’OTAN reste le fondement de notre sécurité pour nous et nos alliés.

« Nous sommes l’un des rares membres de l’OTAN à dépasser l’objectif critique de 2 % du PIB pour le montant dépensé pour notre défense.

« Et, bien sûr, nous sommes le plus gros dépensier en matière de défense en Europe et nous fournissons les capacités dont notre alliance a besoin. »

M. Shapps a annoncé lors de son discours à la conférence du Parti conservateur que des entreprises britanniques avaient obtenu des contrats de 4 milliards de livres sterling pour développer les « sous-marins d’attaque les plus puissants jamais exploités par la Royal Navy ».

S’exprimant sur la scène principale de la conférence conservatrice à Manchester, Grant Shapps a déclaré : « Aujourd’hui, je peux annoncer que nous avons signé des contrats d’une valeur de 4 milliards de livres sterling avec des entreprises britanniques de premier plan pour faire avancer le développement des sous-marins d’attaque les plus puissants jamais exploités par la Royal Navy. »