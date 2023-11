Les missiles antinavires du Hezbollah renforcent sa menace contre la marine américaine

BEYROUTH, 8 novembre (Reuters) – Les puissants missiles antinavires russes acquis par le Hezbollah lui donnent les moyens de mettre à exécution la menace voilée de son chef contre les navires de guerre américains et soulignent les graves risques de toute guerre régionale, affirment des sources proches de l’arsenal du groupe.

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a averti Washington la semaine dernière que son groupe avait quelque chose en réserve pour les navires américains déployés dans la région depuis que la guerre a éclaté le mois dernier entre le groupe palestinien Hamas et Israël, ébranlant l’ensemble du Moyen-Orient.

Deux sources au Liban proches de l’arsenal du groupe soutenu par l’Iran affirment qu’il faisait référence aux capacités de missiles antinavires considérablement améliorées du Hezbollah, notamment le missile Yakhont de fabrication russe, d’une portée de 300 km (186 miles).

Les rapports des médias et des analystes indiquent depuis des années que le Hezbollah a acquis des missiles Yakhont en Syrie après y avoir été déployés il y a plus de dix ans pour aider le président Bachar al-Assad à combattre une guerre civile.

Le Hezbollah n’a jamais confirmé posséder cette arme.

Le service de presse du groupe chiite n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté pour commenter cette histoire.

Washington affirme que son déploiement naval en Méditerranée – comprenant deux porte-avions et leurs navires de soutien – vise à empêcher la propagation du conflit en dissuadant l’Iran, qui soutient des groupes tels que le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique palestinien.

Le Hezbollah perçoit les navires de guerre américains comme une menace directe en raison de leur capacité à frapper le groupe et ses alliés.

Nasrallah a déclaré vendredi dans un discours que les navires de guerre américains en Méditerranée « ne nous font pas peur et ne nous feront pas peur ».

“Nous nous sommes préparés aux flottes dont vous nous menacez”, a-t-il déclaré.

La Maison Blanche a déclaré après que Nasrallah a prononcé son discours de vendredi que le Hezbollah ne devait pas exploiter la guerre entre le Hamas et Israël, et que les États-Unis ne voulaient pas voir le conflit s’étendre au Liban.

L’une des sources a déclaré que les capacités antinavires du Hezbollah s’étaient considérablement développées depuis 2006, lorsque le groupe avait démontré pour la première fois qu’il pouvait frapper un navire en mer en frappant un navire de guerre israélien en Méditerranée lors d’une guerre avec Israël.

“Il y a le Yakhont, et bien sûr il y a d’autres choses en plus”, a déclaré la source, sans plus de détails.

La source a ajouté que l’utilisation de cette arme par le Hezbollah contre des navires de guerre hostiles indiquerait que le conflit s’est transformé en une guerre régionale majeure.

Trois responsables américains actuels et un ancien ont déclaré que le Hezbollah avait construit une gamme impressionnante d’armes, y compris des missiles anti-navires.

“Nous y accordons évidemment beaucoup d’attention (…) et nous prenons au sérieux leurs capacités”, a déclaré un responsable, sans dire directement si le groupe possédait ou non le missile Yakhont.

Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour commenter franchement les capacités du Hezbollah.

Les responsables américains ont ajouté que la puissance navale américaine récemment déployée dans la région comprend des défenses contre les missiles entrants. Ils n’ont pas donné de détails.

Le Pentagone a déployé des navires de guerre en Méditerranée orientale depuis le 7 octobre, lorsque des hommes armés du Hamas ont attaqué Israël depuis la bande de Gaza lors d’une attaque qui, selon Israël, a tué 1 400 personnes.

Depuis lors, les attaques israéliennes sur la bande de Gaza ont tué plus de 10 000 Palestiniens, selon des responsables palestiniens.

Nasrallah a averti vendredi Washington que prévenir une guerre régionale dépendait de l’arrêt de l’assaut israélien. Le Hezbollah échange des tirs avec les forces israéliennes à la frontière libanaise depuis le 8 octobre. Il s’agit de l’escalade la plus grave depuis la guerre de 2006.

Mais le Hezbollah n’a jusqu’à présent utilisé qu’une fraction de son arsenal et la violence s’est principalement limitée à la zone frontalière.

D’autres groupes alignés sur l’Iran, tels que les Houthis du Yémen, ont également tiré des drones vers Israël, tandis que des milices musulmanes chiites soutenues par l’Iran ont tiré sur les forces américaines en Irak et en Syrie.

Le Yakhont, lancé depuis le sol, s’approche de sa cible à basse altitude – entre 10 et 15 mètres du sol – pour éviter d’être détecté, selon un rapport de l’agence basée à Washington. Centre d’études stratégiques et internationales (SCRS).

Le Yakhont, une variante du missile P-800 Oniks développé pour la première fois en 1993, a été développé en 1999 pour l’exportation par une entreprise de défense russe et peut être lancé depuis les airs, le sol ou des sous-marins, a indiqué le SCRS.

Interrogé sur les informations selon lesquelles le Hezbollah aurait acquis des missiles Yakhont, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : “Tout d’abord, c’est une nouvelle sans aucune confirmation. Nous ne savons pas si c’est vrai ou non.”

“Deuxièmement, nous ne disposons pas de telles informations.”

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande écrite de commentaires. Le ministère syrien de l’Information n’a pas immédiatement répondu aux questions envoyées par courrier électronique à Reuters.

Le discours de Nasrallah de vendredi constitue l’un de ses avertissements les plus forts à ce jour envers les États-Unis, qui tiennent son groupe pour responsable de l’attentat suicide qui a détruit le quartier général des Marines américains à Beyrouth en 1983, tuant 241 militaires, et de l’attentat suicide contre l’ambassade américaine la même année. qui a tué 63 personnes.

Alors que le Hezbollah a nié être derrière ces attaques, Nasrallah y a indirectement fait référence dans son discours, affirmant que ceux qui ont vaincu les États-Unis au Liban au début des années 1980 étaient « toujours en vie ».

Nasser Qandil, un analyste politique libanais proche du Hezbollah, a expliqué comment les missiles Yakhont de l’arsenal du groupe pourraient être utilisés contre des navires de guerre américains, dans des propos publiés le mois dernier sur sa chaîne Youtube privée.

Il a décrit le missile comme « la récompense la plus importante » de l’implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie, où le groupe a contribué à renverser le cours de la guerre civile en faveur d’Assad.

“Oui, le Hezbollah est préparé et prêt”, a déclaré Qandil.

Les deux sources interrogées par Reuters ont déclaré que le Hezbollah avait obtenu cette arme de Syrie alors qu’il combattait aux côtés d’Assad, dont l’armée est armée depuis longtemps par la Russie.

Le Hezbollah garde son arsenal et ses sources d’approvisionnement dans le secret. Dans de rares commentaires sur le sujet en 2021, Nasrallah a expliqué comment le groupe avait obtenu des missiles antichar Kornet de fabrication russe via la Syrie.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision libanaise al-Mayadeen, proche de l’Iran, il a déclaré que le ministère syrien de la Défense avait acheté les armes à la Russie pour les utiliser en Syrie, et que le Hezbollah les avait ensuite prises comme une forme de « soutien » pour défendre le Liban.

Le Hezbollah a largement utilisé cette arme lors de la guerre de 2006.

Moscou a annoncé en 2010 avoir signé un accord pour envoyer à Damas des missiles de croisière antinavires, dont une version du Yakhont.

Reportages supplémentaires d’Idrees Ali et Phil Stewart à Washington, John Davison et Maya Gebeily à Beyrouth, Guy Faulconbridge à Moscou ; Écrit par Tom Perry et John Davison ; édité par Claudia Parsons