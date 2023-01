Les missiles à longue portée pour l’Ukraine ne sont pas sur la table, mais pas non plus

Après avoir insisté pendant des semaines sur le fait que le M1 Abrams était mécaniquement trop complexe et nécessitait plus de soutien logistique que Kyiv ne pouvait en fournir, l’administration Biden a finalement fait volte-face, affirmant que le char de combat principal de fabrication américaine pourrait être envoyé en Ukraine pour rejoindre la lutte contre envahisseurs russes.

Aujourd’hui, un haut responsable du président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a déclaré que des discussions étaient en cours sur un autre système d’armes américain que Washington avait précédemment exclu comme option : le système de missiles tactiques de l’armée MGM-140 (ATACMS).

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a déclaré à la chaîne de télévision ukrainienne Freedom que des armes telles que l’ATACMS sont nécessaires pour contrer l’artillerie russe, qui a causé des dégâts dévastateurs au cours de la guerre de 11 mois. M. Podolyak a déclaré que la Russie maintenait plus de 100 positions d’artillerie dans la péninsule de Crimée occupée.

“Pour réduire drastiquement l’arme clé de l’armée russe – l’artillerie qu’elle utilise aujourd’hui sur les lignes de front – nous avons besoin de missiles qui détruiront leurs dépôts”, a-t-il déclaré, selon Reuters. « Donc, premièrement, des négociations sont déjà en cours. Deuxièmement, les négociations avancent à un rythme accéléré.

L’administration Biden insiste sur le fait qu’aucun système d’arme n’est entièrement «hors de la table» et a déclaré qu’elle examinait toujours l’ensemble des capacités de tout élément de matériel militaire.

“Notre jugement, à ce jour, a été que ‘le jus ne vaut pas vraiment la pression’ sur l’ATACMS”, a déclaré aux journalistes du Pentagone Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense du Département de la Défense. «Ce jugement à un moment donné pourrait changer, mais nous n’en sommes pas encore là. Il existe d’autres capacités qui peuvent permettre aux Ukrainiens de servir les cibles dont ils ont besoin.

L’ATACMS est un missile sol-sol fabriqué par Lockheed Martin. Il a une portée d’environ 190 miles et transporte une ogive à fragmentation de 500 livres. Il peut être tiré à partir du M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) et du M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a déclaré la semaine dernière que l’agression russe contre son pays ne pouvait être stoppée qu’avec un approvisionnement régulier en puissance de feu de l’Occident, comme ATACMS.

« Chaque missile russe contre nos villes, chaque drone iranien utilisé par des terroristes, est un argument pour lequel nous avons besoin de plus d’armes. Seules les armes neutralisent les terroristes », a déclaré M. Zelenskyy dans son discours régulier au peuple ukrainien. « Ce mal, cette agression russe peut et doit être arrêté avec des armes adéquates. L’État terroriste ne comprendra rien d’autre.

Les craintes d’une escalade russe ne sont pas fondées, selon des experts en sécurité

Certains analystes de la sécurité disent que la Maison Blanche hésite à fournir des armes telles que l’ATACMS à l’Ukraine, craignant que Moscou ne l’utilise comme prétexte pour aggraver le conflit, entraînant potentiellement l’OTAN dans le combat.

“C’est la raison pour laquelle nous étions si maigres et si lents à fournir des armes à l’Ukraine avant l’invasion”, a déclaré Brad Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique du groupe de réflexion de la Fondation pour la défense des démocraties. Il l’a qualifiée de “prémisse de provocation” de l’administration Biden et a déclaré que c’était un exemple de leur “narcissisme stratégique”.

« Nous supposons que tout dans le monde est une réaction envers nous. Il y a des autocrates et des autoritaires qui veulent juste envahir et prévoient de le faire à moins qu’ils ne frappent quelque chose de dur », a-t-il déclaré.

L’ATACMS a plus de trois fois la portée des missiles GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) qui sont déjà utilisés avec succès en Ukraine. Ce serait une arme idéale pour éliminer toute consolidation des troupes et des centres logistiques russes, a déclaré M. Bowman.

“Cela rendra les forces d’invasion russes moins sûres et plus vulnérables qu’elles ne l’ont jamais été”, a-t-il déclaré. “C’est exactement ce que nous voulons faire si notre objectif est de ‘vaincre’ plutôt que de ‘gérer’ l’invasion russe.”

Si la Maison Blanche craint qu’une arme à longue portée telle que l’ATACMS ne soit tirée sur la Russie elle-même, cela pourrait en faire une condition de tout accord avec l’Ukraine. M. Bowman a déclaré qu’il était convaincu que Kyiv ne violerait pas un tel accord avec Washington.

« Chaque fois que nous avons demandé à l’Ukraine d’honorer les contraintes liées à notre assistance en matière de sécurité, ils les ont honorées. Ils ne feront rien pour mettre cela en danger », a-t-il déclaré. “Ce serait vraiment stupide de la part des Ukrainiens car ils n’obtiendraient plus rien de nous.”

Les républicains et les démocrates soutiennent l’accord ATACMS

L’envoi de l’ATACMS en Ukraine est un enjeu qui unit républicains et démocrates au Congrès. Le représentant Michael McCaul, un républicain du Texas qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre, a critiqué la Maison Blanche pour avoir traîné les pieds dans la fourniture du missile de l’armée à Kyiv.

“Chaque fois que l’administration (Biden) a retardé l’envoi à l’Ukraine d’un système d’armes critique, des Stingers aux HIMARS en passant par les Bradleys, par crainte d’une escalade russe, il a été prouvé qu’ils avaient complètement et totalement tort”, a déclaré M. McCaul dans un communiqué. “Au lieu de cela, ces décisions lâches fondées sur des craintes erronées d’escalade prolongent cette guerre, enhardissent la Russie et condamnent des milliers d’Ukrainiens à d’horribles crimes de guerre, à d’autres atrocités et même à la mort.”

Le sénateur Lindsey Graham, un républicain de Caroline du Sud, faisait partie d’un trio bipartite de législateurs qui s’est rendu en Ukraine la semaine dernière. Avec les démocrates du Sénat Richard Blumenthal du Connecticut et Sheldon Whitehouse du Rhode Island, M. Graham a appelé la Maison Blanche à envoyer immédiatement à l’Ukraine davantage d’artillerie à longue portée telle que ATACMS.

« Des roquettes à plus longue portée aideront à arrêter la contre-offensive (russe) qui se construit à l’est. Les HIMARS valent leur pesant d’or. ATACMS est un système de fusée qui a une portée plus longue », a déclaré le sénateur Graham aux journalistes après le voyage. “Donnez-leur les armes dont ils ont besoin pour battre les Russes sur le champ de bataille.”

Le sénateur Blumenthal a déclaré que le Pentagone avait « constamment sous-estimé » les forces militaires ukrainiennes. Mais, a-t-il dit, ils ont toujours dépassé toutes les attentes.

“Nos chefs militaires disent que cela prendra trop de temps pour les entraîner sur le char Abrams ou pour piloter le F-16. Donnez-leur simplement une chance », a déclaré le sénateur Blumenthal. “Donnez-leur tout ce qu’il faut pour gagner et reconquérir le territoire dont Poutine s’est emparé.”