Les mises à niveau justifient l’augmentation de prix de 120 $

L’iPad de cette année a subi une refonte majeure avec une puce de traitement plus rapide, un meilleur appareil photo, et plus encore. C’est un peu plus cher que l’iPad de l’année dernière, à partir de 449 $, contre le modèle de 9e génération de l’année dernière qui commence à seulement 329 $.

Le lancement de l’iPad de 10e génération arrive à un moment crucial pour Apple : juste avant la très importante saison des achats des Fêtes. Les ventes d’iPad ont chuté de 14 % au cours du dernier trimestre de vacances d’Apple et de 2 % au cours du troisième trimestre fiscal de l’entreprise, qui s’est terminé en juillet. Les deux derniers modèles d’iPad d’Apple, qui incluent également le modèle Pro le plus haut de gamme, pourraient contribuer à stimuler les ventes de tablettes de vacances.

Commençons par la conception améliorée. Le nouvel iPad d’Apple a un écran de 10,9 pouces, légèrement plus grand que l’écran de 10,2 pouces de la dernière génération. Il a des bords plats et un aspect plus carré, similaire à l’iPad Air ou Pro haut de gamme. Vous pouvez dire au revoir au bouton d’accueil en bas de l’écran. Au lieu de cela, il y a un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation.

Il existe deux autres mises à niveau importantes : un nouveau connecteur USC-C, au lieu du connecteur Lightning, ce qui signifie des vitesses de charge et de transfert plus rapides pour des choses comme les gros fichiers vidéo.

L’une des améliorations qui me passionne le plus est le nouvel emplacement de la caméra frontale. Il est maintenant sur le côté long de la tablette, au lieu du côté court, ce qui devrait vous aider à regarder plus centré sur l’appareil photo pendant les conversations vidéo. C’est aussi plus flatteur.

Lorsque FaceTiming sur mon iPad 2021, mes yeux sont constamment attirés vers le côté de l’écran, plutôt que vers la personne à qui je parle, car l’appareil photo donne l’impression de me capturer sous un angle étrange. Le nouvel emplacement de la caméra frontale de l’iPad corrige ce problème et permet de se concentrer plus facilement sur la personne à qui j’essaie de parler.

Le nouvel iPad est alimenté par une puce A14 Bionic légèrement plus ancienne, mais j’ai remarqué des performances légèrement plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue par rapport à son prédécesseur. Basculer entre des applications comme Safari et Pinterest, par exemple, s’est senti plus fluide, et j’ai pu passer une journée entière de streaming et de navigation sur le Web, avant de devoir recharger la nuit.

L’écran était clair quand j’ai regardé “Emily the Criminal” ce week-end. La qualité d’image dans les scènes de poursuite en voiture était nette et les couleurs étaient vives, mais pas aussi brillantes que ce que vous obtiendriez sur l’un des iPad haut de gamme d’Apple.

L’appareil photo du nouvel iPad est nettement meilleur. La caméra selfie frontale était plus claire pour les appels vidéo par rapport à l’iPad de l’année dernière et à mon MacBook 2021.