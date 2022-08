Les mises à niveau Apple Watch que je veux le plus

L’Apple Watch Series 8 sera très probablement annoncée lors de l’événement Apple du 7 septembre, et avec elle, une rumeur Apple Watch Pro pourrait également tomber. J’adore mon Apple Watch Series 7, mais il y a beaucoup de mises à niveau et de fonctionnalités que j’aimerais voir sortir du modèle de cette année et des futures itérations, alors laissez-moi les énumérer pour vous.

Conception plus mince et plus solide

L’Apple Watch Series 7 est volumineuse. Il est également plus grand d’un millimètre que son prédécesseur en raison de sa taille d’écran accrue. J’espère que la série 8 reviendra au boîtier plus petit de la série 6 et conservera sa plus grande taille d’écran en affinant les lunettes. En fin de compte, j’aimerais un écran bord à bord, et un jour, je suis sûr que nous l’obtiendrons.

Lexy Savvides / Crumpe



Dans l’ensemble, j’aimerais voir une profondeur plus mince. La montre m’a toujours semblé un peu épaisse et ce serait bien de voir cela réduit dans les futurs modèles tout en conservant sa durabilité. Pour être juste, la plupart des montres intelligentes ont tendance à être assez volumineuses, et l’Apple Watch est plus mince que les montres de Samsung et Withings.

Durée de vie de la batterie plus longue

Plus important encore, nous devons obtenir une batterie plus durable. Actuellement, la série 7 a une autonomie d’environ 18 heures – j’ai pu prolonger cela de quelques heures en désactivant l’affichage permanent.

En tant qu’utilisateur de longue date de Fitbit, j’ai été gâté par l’autonomie de ma batterie de cinq jours. Lorsque je suis passé à l’Apple Watch, j’ai été surpris de la fréquence à laquelle il mourrait sur moi. Ensuite, je le mets en charge et je l’oublie à la maison.

Au minimum, j’aimerais voir quatre jours d’autonomie pour couvrir un long week-end sans avoir besoin d’apporter un câble. Les rumeurs disent que l’Apple Watch Pro pourrait avoir une batterie plus grande et plus de vie. J’espère que les autres modèles verront également une augmentation de la puissance, éventuellement grâce à des mises à niveau d’efficacité avec WatchOS 9.

Charge universelle et inductive

J’aimerais que l’Apple Watch puisse se recharger par induction et pas seulement avec le chargeur Apple propriétaire. Je souhaite également une recharge sans fil inversée sur l’iPhone, convertissant essentiellement le téléphone en tapis de recharge. Cela existe sur les téléphones Android depuis un certain temps maintenant, et il est temps que l’iPhone emboîte le pas.

Justin Eastzer/Crumpe



Plus de capteurs

L’Apple Watch dispose d’une pléthore de capteurs, dont un accéléromètre, un gyroscope, un capteur cardiaque électrique et un capteur cardiaque optique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le capteur que je veux le plus, et qui changerait aussi ma vie, est un capteur de glycémie. Divers rapports de Bloomberg et le le journal Wall Street ont signalé qu’il s’agit d’une fonctionnalité sur laquelle Apple travaille depuis des années.

J’ai un diabète de type 1 et je porte actuellement un moniteur de glycémie en continu qui insère un brin très fin dans mon corps pour lire ma glycémie. Cet appareil doit être remplacé tous les 10 jours. Un capteur non invasif comme celui-ci changerait la donne.

En dehors de cela, il y a des rumeurs selon lesquelles un capteur de température corporelle arriverait sur un modèle Pro et cela rendrait les choses beaucoup plus faciles pour savoir quand vous êtes sur le point de tomber malade. Il y a aussi eu la rumeur de longue date selon laquelle l’Apple Watch pourrait avoir un capteur de pression artérielle, ce qui serait utile pour certaines personnes. Nous ne le verrons probablement pas cette fois-ci, mais d’autres entreprises travaillent sur des poignets portés au poignet, il y a donc du potentiel.

Mises à niveau logicielles

Apple a déjà annoncé la WatchOS 9 à veniril y a donc de fortes chances qu’aucune de ces fonctionnalités logicielles ci-dessous n’apparaisse dans la prochaine mise à jour, mais Apple, j’espère que vous écoutez !

Avec WatchOS 9, Apple a introduit des vues d’entraînement personnalisables. Pour moi, ce qui manque, c’est la possibilité de voir ma lecture de glycémie sur un écran d’entraînement. Je dirais que c’est la métrique n ° 1 que vous voulez voir sur un cadran de montre d’entraînement si vous souffrez de diabète. Actuellement, je dois quitter l’écran d’entraînement et passer à mon application de surveillance continue de la glycémie pour voir mes niveaux.

Justin Eastzer/Crumpe



Actuellement, l’Apple Watch répond aux appels Facetime en utilisant Facetime Audio. À l’avenir, j’aimerais pouvoir répondre aux appels vidéo Facetime avec le flux vidéo de l’appelant. Évidemment, l’appelant ne pourra pas vous voir, mais ce serait formidable si quelqu’un veut vous montrer quelque chose rapidement et en direct. Ensuite, si vous passez à votre téléphone, Facetime pourrait démarrer immédiatement. Des produits comme Wrist Cam nécessitent un bracelet de montre volumineux et une application propriétaire pour les appels vidéo et ne sont tout simplement pas pour moi.

Pour plus de détails sur ma liste de souhaits Apple Watch, regardez la vidéo ci-dessus.