Les mises à jour Samsung de septembre 2023 sont arrivées sur ces appareils

Les dernières mises à jour pour les appareils Samsung ont commencé pour le mois de septembre. Étant donné que la liste des appareils Samsung encore pris en charge est assez longue, nous garderons une trace de la liste complète des appareils recevant cette dernière version au fil du mois.

La première série de mises à jour de septembre concerne la série Galaxy S23, qui comprend donc le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Depuis que la mise à jour Samsung du mois d’août dernier a été importante pour cette série avec le passage à One UI 5.1.1, ce nouveau logiciel est répertorié comme n’étant qu’un simple correctif de sécurité.

Verizon, qui est le premier à publier un journal des modifications, indique que cette mise à jour « fournit les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Nous mettrons à jour cela après que Samsung aura partagé plus d’informations, ce qu’ils n’ont pas encore fait.

Voici quelques nouvelles versions de Samsung de septembre :

Galaxy S23 Ultra : S918USQS1AWHD

: S918USQS1AWHD Galaxie S23+ : S916USQS1AWHD

: S916USQS1AWHD Galaxie S23: S911USQS1AWHD

Que faut-il savoir d’autre sur cette nouvelle mise à jour ? Pas grand chose, malheureusement. Le fait est que Samsung travaille sur One UI 6 basé sur Android 14 et le Galaxy S23 le teste déjà en version bêta. C’est la prochaine grande mise à jour que nous attendons. Ne soyez pas surpris si tous les appareils du mois dernier reçoivent le même petit correctif de sécurité avant l’arrivée de la grande mise à jour de One UI.

MISE À JOUR 9 13: Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, les Galaxy Z Flip 3 et Flip 4, ainsi que les Galaxy Z Fold 3 et Fold 4 sont les prochains pour la mise à jour de septembre et les versions suivantes qui incluent uniquement de nouveaux correctifs de sécurité —

Galaxy Note20 : N981USQS5HWHC

: N981USQS5HWHC Galaxy Note20 Ultra : N986USQS5HWHC

: N986USQS5HWHC Galaxy Z Flip 3 : F711USQS5GWH9

: F711USQS5GWH9 Galaxy Z Flip 4 : F721USQS3DWH9

: F721USQS3DWH9 Galaxy Z Fold 3 : F926USQG4GWH9

: F926USQG4GWH9 Galaxy Z Fold 4: F936USQS3DWH9

MISE À JOUR 15/09: La série Galaxy S22 sera la prochaine étape pour le patch de septembre, encore une fois avec uniquement les mises à jour de sécurité, sans nouvelles fonctionnalités.

Galaxie S22 : S901USQS3CWH3

: S901USQS3CWH3 Galaxie S22+ : S906USQS3CWH3

: S906USQS3CWH3 Galaxy S22 Ultra: S908USQS3CWH3

MISE À JOUR 17/09: Pour terminer la semaine, les derniers pliables de Samsung ont également récupéré la mise à jour de septembre avec les versions suivantes —

Galaxy Z Flip 5 : F731USQS1AWI1

: F731USQS1AWI1 Galaxy Z Fold 5: F946USQS1AWI1

MISE À JOUR 26/09: Les téléphones des séries Galaxy S20 et Galaxy S21 reçoivent tous la mise à jour de septembre cette semaine avec les versions répertoriées ci-dessous. Comme les autres mises à jour, il ne s’agit que d’un correctif de sécurité.

Galaxie S20 : G981VSQS7HWI1

: G981VSQS7HWI1 Galaxie S20+ : G986USQS7HWI1

: G986USQS7HWI1 Galaxy S20 Ultra : G988USQS7HWI1

: G988USQS7HWI1 Galaxie S21 : G991USQS9EWI1

: G991USQS9EWI1 Galaxie S21+ : G9916USQS9EWI1

: G9916USQS9EWI1 Galaxy S21 Ultra: G998USQS9EWI1

Pour rechercher des mises à jour sur votre téléphone Samsung, vous accéderez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.