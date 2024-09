Les mises à jour post-lancement d’Astro Bot pourraient inclure Stellar Blade, Rayman et plus encore

Astrobot les fans spéculent que des franchises comme Lame Stellaire, Assassin’s Creed, Rayman, La Révolte des Ronin et d’autres éléments pourraient être inclus dans les mises à jour post-lancement prévues du jeu. Une image des crédits du jeu a fait surface, mentionnant une poignée de jeux et de propriétés qui n’étaient pas réellement présents dans le dernier jeu de plateforme PS5, suggérant que ceux-ci seront ajoutés à un stade ultérieur.

Comme l’a rapporté l’utilisateur de Reddit Goldenboss6, les crédits de Astrobot mentionne spécifiquement un certain nombre de franchises et de jeux qui n’étaient pas présentés dans le jeu à quelque titre que ce soit, ce qui amène beaucoup à croire qu’ils seront ajoutés au jeu dans les mises à jour post-lancement. D’après la capture d’écran prise des crédits de Astrobotles propriétés inutilisées incluent Vers, Lame Stellaire, L’Ascension du Ronin, Rayman, Au-delà du Bien et du Mal, Assassin’s Creed et Croc : La Légende des Gobbos.

Le jeu de base pour Astrobot comprend déjà plusieurs propriétés de l’histoire de PlayStation, qui ne se limitent pas aux seuls jeux propriétaires. Il est donc logique que certains jeux tiers soient également inclus dans la célébration de l’héritage de la société – des jeux tiers comme celui de cette année. Lame Stellaire ou Vers au cours des décennies précédentes, cela a attiré l’attention sur la plateforme PlayStation.

Comme pour tous les rapports et fuites, prenez cela avec des pincettes jusqu’à ce que nous obtenions une confirmation de Sony ou du développeur Team Asobi. Certains fans théorisent que ces franchises ont été incluses pendant le développement du jeu mais que pour une raison ou une autre, elles ont été retirées au cours du processus et pourraient ne pas être ajoutées après le lancement.

Au cas où vous l’auriez manqué, la superbe coutume Astrobot La manette DualSense PS5 est désormais disponible en Afrique du Sud si vous recherchez du matériel thématique pour le jeu.

Astrobot est désormais disponible exclusivement sur PS5. Assurez-vous également de lire pourquoi des jeux comme Astrobot sont importants pour PlayStation (et l’industrie du jeu dans son ensemble).

Source: Reddit