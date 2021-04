Une mise à jour est en cours de déploiement sur le Galaxy S20 ligne sur Verizon. À l’intérieur, les propriétaires trouveront le dernier correctif de sécurité d’avril, ainsi que de nouveaux éléments pour votre application de caméra. Tu dois aimer les lundis, ouais?

Bien que le patch d’avril soit bienvenu et apprécié, c’est cette mise à jour de la caméra qui nous intéresse un peu plus. Selon le journal des modifications, une fois la mise à jour appliquée, les propriétaires auront l’objectif Ultra Wide disponible en modes Pro et Pro Video. De plus, vous pouvez désormais ajouter des effets High-Key Mono, Low-Key Mono et Backdrop à vos portraits. Enfin, le mode Nuit automatique a été ajouté lors de l’utilisation des modes Photo, Portrait et Hyperlapse lorsque l’appareil photo détecte des conditions de faible éclairage. Bien sûr, cela peut être activé et désactivé si vous le trouvez ennuyeux.

Suite à la mise à jour, les propriétaires de S20 auront le numéro de version du logiciel G985USQU1DUC UNE, S20 + aura G986USQU1DUC UNE, et S20 Ultra aura G988USQU1DUC UNE.

Va le chercher.

