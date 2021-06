Les mises à jour des appareils Google Nest durent désormais longtemps

Google annoncé un nouveau centre de sécurité aujourd’hui pour fournir aux propriétaires d’appareils Nest un endroit pour découvrir comment Google protège leur vie privée s’ils possèdent l’un de leurs produits. En plus du nouveau centre, ils se sont engagés à fournir des mises à jour des produits Nest pendant un certain nombre d’années.

Le Centre de sécurité (vous pouvez visitez-le ici) explique ce que Google fait avec les flux de caméra, l’accès au microphone, les données Wi-Fi et d’autres capteurs qu’un appareil Nest peut utiliser. Tous ces éléments sont connectés, donc si vous en possédez un et que vous voulez savoir où vous pouvez voir quels types de données proviennent de chacun de vos appareils et de ces composants, le Centre de sécurité vous aidera à les trouver.

Chaque section fournit une bonne ventilation de ce qui est partagé, comment vous pouvez supprimer des informations, si quelque chose est partagé avec des tiers, et comment vous pouvez configurer des éléments comme l’authentification à 2 facteurs ou obtenir une nouvelle mise à jour.

En parlant de mises à jour, Google a déclaré qu’il prévoyait de fournir des mises à jour pour les appareils Nest pendant au moins 5 ans à compter de leur sortie. Cette partie « ont été publiées » est la clé ici, car cela signifie uniquement que Google les met à jour à partir de la date à laquelle ils ont commencé à les vendre, et non à partir du moment où vous en avez peut-être acheté un. C’est logique?

Ces mises à jour devraient arriver automatiquement avec les correctifs de sécurité inclus. Pour voir la liste des appareils toujours pris en charge, vous pouvez visiter cette page d’assistance Google.

Jetez un coup d’œil au centre de sécurité si vous possédez un appareil Nest. Il explique assez clairement ce que font vos appareils, comment vous pouvez ajouter des niveaux de protection à votre compte, et plus encore.