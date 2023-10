Slack a connu son lot de pannes et de problèmes tout au long de son histoire. Plus que 10 000 utilisateurs des pannes ont été signalées en août, et il y a eu 4 000 pannes en juillet. L’entreprise résout généralement ces problèmes en quelques heures pour son compte. 20 millions utilisateurs actifs. Le compte X était également un moyen utile pour les utilisateurs d’entrer en contact avec l’entreprise et de recevoir des informations.