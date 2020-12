L’Asus ROG Phone II était l’un des meilleurs téléphones de jeu à sortir de 2019 et des mises à jour comme celle-ci ne font que l’améliorer. Asus a commencé à déployer une nouvelle version du micrologiciel (17.0240.2012.65) aujourd’hui et comprend des améliorations de jeu, une prise en charge plus large de VoLTE et quelques corrections de bogues importantes pour le travail à domicile.

Tout d’abord, le jeu. La mise à jour active le mode 90 ips sur PUBG Mobile, ce qui est disponible sur le ROG Phone 3 depuis quelques mois maintenant. Une autre chose que le téléphone ROG de deuxième génération emprunte au nouveau modèle est la prise en charge du contrôleur Kunai 3 Gamepad (consultez notre examen approfondi pour plus de détails sur le contrôleur). Un changement plus petit est l’ajout de «Activation automatique de la fonction de verrouillage tactile» au Game Genie.

Avec cette mise à jour, le ROG Phone II prend en charge VoLTE pour T-Mobile aux États-Unis et BSNL en Inde. En outre, le problème qui ferait planter WhatsApp lors d’un appel a été résolu, tout comme le problème qui empêchait les notifications lors de l’utilisation de Teams.

Enfin, le correctif de sécurité Android a été mis à jour en décembre 2020. Le nouveau micrologiciel sera livré par voie hertzienne (OTA) par lots, il faudra donc peut-être quelques jours pour atteindre votre appareil. Vous devriez recevoir une notification lorsque cela se produit, vous pouvez également vérifier manuellement dans Paramètres> Système> Mises à jour du système.

