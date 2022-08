Les minuscules huîtres jouent un rôle important dans la stabilisation des rivages en érosion

LACEY TOWNSHIP, NJ (AP) – Denise Vaccaro a acheté sa maison sur la côte du New Jersey il y a plus de 20 ans, charmée par la petite plage au bout d’une broche sablonneuse sur la baie de Barnegat où elle pouvait s’asseoir et lire tout en écoutant les vagues et en profitant les brises fraîches.

Cette maison a été détruite il y a 10 ans lors de la super tempête Sandy, et la plage qu’elle aimait a également disparu, revendiquée par la montée des mers qui érode le rivage et pousse l’eau vers les porches.

“C’est tellement triste que cette petite communauté ait perdu sa plage”, a déclaré Vaccaro. « Les gens perdent leur propriété. Ma maison a été totalement détruite. C’est un mode de vie qui se perd. »

C’est une histoire qui se joue sur les rivages du monde entier, alors que les communautés de plages autrefois idylliques disparaissent et que les résidents ont du mal à s’adapter.

Mais une solution partielle essayée dans le monde entier est également mise en place ici : établir des colonies d’huîtres pour former des barrières naturelles qui atténuent la force des vagues et aident à stabiliser les rivages en érosion.

Un tel projet est en cours près de la maison reconstruite de Vaccaro, réalisée par l’American Littoral Society, qui a reçu une subvention d’un million de dollars du Département de la protection de l’environnement du New Jersey. Le groupe a construit des cages en fil d’acier, les a remplies de roches et de coquilles de bulots et les a positionnées en rangées le long du rivage de Barnegat Bay.

De minuscules huîtres bébés, appelées naissains, sont attachées à des coquilles de buccin et placées dans la baie près des cages existantes pour stabiliser davantage le rivage.

Le littoral du quartier de Vaccaro a perdu 150 pieds (46 mètres) de plage depuis 1995, selon la Littoral Society.

Dans une grande partie, il n’y a pas de sable du tout; les vagues frappent contre les monticules herbeux qui deviennent de plus en plus petits. Un terrain de jeu de palets qui faisait autrefois partie d’une large plage avec beaucoup de sable entre elle et la baie est maintenant à moitié submergé dans l’eau.

«Certaines des personnes le long de ce rivage ont vu la baie avaler leurs porches arrière, plus d’un», a déclaré Julie Schumacher, coordonnatrice de la restauration de l’habitat pour la Littoral Society. “L’eau est juste contre eux.”

Les rangées d’huîtres semblent faire leur travail en tant que brise-lames efficaces. Un jour récent, un fort vent d’est a ridé la baie de fauves au-delà des huîtres. Mais entre les huîtres et le rivage, l’eau était beaucoup plus calme et les vagues descendaient doucement sur le rivage au lieu de le frapper.

Comme avantage supplémentaire, les huîtres aident à améliorer la qualité de l’eau dans la baie : une seule huître peut filtrer jusqu’à 50 gallons (190 litres) d’eau par jour.

Des projets comme celui-ci sont une partie importante du programme de résilience côtière du New Jersey – en utilisant des plantes et des bancs de coquillages pour créer des «littoraux vivants» qui complètent les structures artificielles comme les digues et les cloisons pour protéger les maisons et les personnes.

À quelques kilomètres au sud, un groupe appelé ReClam the Bay construit un récif d’huîtres pour protéger le littoral de l’île de Mordecai, une parcelle de terre inhabitée qui à son tour protège le littoral de Beach Haven, une station balnéaire populaire sur l’île de Long Beach.

Les volontaires remplissent des sacs en filet avec 35 livres (16 kilogrammes) de coquilles de buccin, auxquelles des millions de bébés huîtres ont été attachés, puis les naviguent vers le récif à quelques centaines de mètres au large. Ils y ont déposé 10 000 sacs d’huîtres et de coquilles de bulots depuis 2015.

“Au cours des 100 dernières années, Mordecai Island a perdu 35% de sa taille”, a déclaré Jack Duggan, un bénévole de longue date du groupe. “Si nous ne faisons rien, dans 40 ans, l’île aura disparu – tout simplement submergée. Cette île protège Beach Haven contre la force de toutes ces vagues.

ReClam The Bay a réalisé un projet similaire établissant un récif d’huîtres devant un mur de briques à Tuckerton, plus au nord dans la baie, et la Littoral Society a de nombreux autres projets d’huîtres en cours. À la Naval Weapons Station Earle à Middletown, l’organisation NY / NJ Baykeeper cultive des huîtres le long de la jetée fortement gardée et les déploie le long du rivage pour protéger la côte, qui a subi une grave érosion pendant Sandy.

Les gouvernements et les bénévoles d’autres endroits font la même chose.

À New York, les agences municipales, étatiques et fédérales construisent des «rives vivantes» le long de la pointe sud-ouest de Long Island, en utilisant des huîtres, des coquillages et des plantes indigènes. Un projet similaire dans le Delaware a utilisé 1 300 sacs de coquillages pour étendre la protection du littoral près du parc Lewes CanalFront.

L’Oyster Recovery Partnership dans le Maryland a placé des milliards d’huîtres sur des coquilles dans la baie de Chesapeake dans le cadre d’un projet qui se poursuivra jusqu’en 2025. En Floride, des bénévoles et des chercheurs ont établi des colonies d’huîtres le long de portions de la rivière de la Paix à Punta Gorda.

En Californie, le projet Wild Oyster établit des récifs dans la baie de San Francisco à des fins de protection du littoral et d’amélioration de la qualité de l’eau.

À Argyll, en Écosse, un groupe appelé Seawilding a commencé à restaurer une zone en 2020 près d’une crique côtière qui s’était dégradée. Ils y ont restauré plus de 300 000 huîtres. Toujours en Ecosse, un projet vise à restaurer 30 000 huîtres près d’Edimbourg.

Vaccaro se rend compte que sa maison dans le New Jersey pourrait bien dépendre du succès d’un tas de minuscules huîtres.

“Si nous ne faisons rien, nous n’aurons aucune de ces maisons”, a déclaré Vaccaro. « Dans 20 ans, ma maison — que j’ai reconstruite sur pilotis — pourrait disparaître à nouveau. C’est pourquoi ce que nous faisons ici est si important pour moi. J’ai vu ce qui s’est passé et je vois ce qui peut se reproduire.

___

Suivez Wayne Parry sur Twitter à http://www.twitter.com/WayneParryAC

Wayne Parry, Associated Press