Les minuscules danseurs qui font briller ” Casse-Noisette “

Abergel a composé des séquences d’acteurs basées sur la chorégraphie, “juste pour voir qui pouvait transmettre une émotion, qui pouvait raconter une histoire”, a-t-elle déclaré. “Il était très clair qui se démarquait: Arch et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit:” OK, c’est parti. “”

Qui a eu le rôle ? Deux bonnes amies, toutes deux âgées de 10 ans, avec des personnalités radicalement différentes : la vive et dramatique Zofia Mendez et la plus sereine et rêveuse Caroline O’Hagan. (Abergel adore quand cela arrive : cela montre au monde, dit-elle, qu’il n’est pas nécessaire d’être un type spécifique pour avoir raison pour le rôle.) Zofia a appris qu’elle jouerait Marie de sa mère. « Ma mère a demandé : ‘Zofia, qui est Marie ?’ car elle n’était pas très familière. J’ai commencé à pleurer et ma mère était tellement confuse.