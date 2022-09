Les minorités raciales avaient des taux d’anxiété et de dépression plus élevés en 2021

Il est bien documenté que les minorités raciales ont vécu des taux d’infection plus élevés pendant la pandémie. Mais le fardeau ne s’arrête pas là, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Plus One.

Les minorités raciales ont connu des taux de dépression et d’anxiété plus élevés pendant la pandémie que leurs homologues blancs, selon l’étude qui a interrogé 691 473 personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni du 23 janvier 2021 au 9 juin 2021.

Et les auteurs de l’étude ont conclu que les impacts sur la santé mentale de Covid-19 sur les minorités raciales sont susceptibles de durer des années à venir.

Les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques étaient plus susceptibles d’être déprimés

La probabilité de souffrir d’anxiété ou de dépression varie selon les minorités raciales.

Les Noirs américains étaient 1,16 fois plus susceptibles d’avoir un dépistage positif de la dépression que les répondants blancs.

Les Américains d’origine hispanique et les Américains d’origine asiatique étaient respectivement 1,23 et 1,15 fois plus susceptibles d’avoir un dépistage positif de la dépression. Des résultats similaires ont été observés chez les répondants noirs et asiatiques au Royaume-Uni

La Mental Health Association a trouvé des résultats similaires grâce à ses propres dépistages.

“Nous avons été témoins d’un nombre croissant de personnes souffrant d’anxiété et d’idées suicidaires tout au long de la pandémie de COVID-19, en particulier parmi les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur”, déclare Maddy Reinert, directrice principale de la santé de la population à Mental Health America.

Les Amérindiens ou ceux qui se sont identifiés comme appartenant à une ou plusieurs races avaient le taux le plus élevé d’anxiété modérée à sévère, 83% des personnes dépistées signalant des symptômes modérés à sévères.

Près de la moitié, 46% de ceux qui se sont identifiés comme Amérindiens ont déclaré avoir des pensées suicidaires et d’automutilation.

De 2019 à 2021, le nombre de répondants noirs ayant subi un dépistage d’anxiété modérée à sévère a augmenté de 5 %. Au cours des mêmes années, les idées suicidaires ont augmenté de 9 % chez les répondants noirs.

“La première phase de la pandémie de COVID-19 a été incroyablement perturbatrice pour la vie quotidienne”, ont déclaré les auteurs de l’étude à ScienceDaily.com.

“Nous avons constaté que les minorités raciales et ethniques aux États-Unis et au Royaume-Uni étaient plus susceptibles d’être dépistées positivement pour la dépression et l’anxiété. Cela suggère un impact disproportionné et un fardeau pour la santé mentale des personnes de couleur, qui doivent être pris en compte alors que nous remodelons les systèmes de santé pour donner la priorité aux conséquences à long terme de cette maladie.”

Si vous avez des pensées suicidaires, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.

