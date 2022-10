Les minorités ethniques russes sont les principales victimes de la mobilisation de guerre en Ukraine

Pendant environ sept mois, Aleksey avait été largement épargné par la guerre en Ukraine. Comme beaucoup d’autres dans les grandes villes de Russie, il a pu continuer à travailler et à vivre sa vie.

Mais cela a changé à la mi-septembre, après qu’Aleksey a pris un vol à destination de sa ville natale d’Ulan-Ude, la capitale de la République de Bouriatie, située autour du lac Baïkal dans la région sibérienne de Russie. (Aleksey n’est pas son vrai nom; CBC a accepté de changer son nom pour le protéger d’éventuelles représailles.)

Aleksey partait pour un court voyage pour rendre visite à des amis et à de la famille qu’il n’avait pas vus depuis qu’il avait déménagé à Moscou il y a quelques années. Les quelque 6 000 kilomètres entre les deux régions signifient que les avions font parfois escale dans des pays situés au sud de la frontière russe.

C’était l’un de ces vols, ce qui signifiait qu’Aleksey devait emporter son passeport avec lui, ce dont il serait plus tard extrêmement reconnaissant.

C’est parce que le 21 septembre, le président russe Vladimir Poutine annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes – des jeunes hommes qui étaient auparavant passés par la conscription obligatoire du pays – afin de poursuivre la guerre en Ukraine.

Alors que Poutine a déclaré que la mobilisation était nationale, les personnes les plus touchées sont les minorités ethniques de Russie – parmi lesquelles le peuple de Bouriatie (appelé Bouriate).

Aleksey avait passé quelques jours en Bouriatie avant le discours télévisé de Poutine, espérant que la décision du président n’entraînerait pas une conscription massive de son peuple.

“Nous avions toujours l’espoir que tout cela se réglerait, les projets d’avis ne viendraient pas”, a déclaré Aleksey.

Mais cela ne valait pas la peine de prendre le risque d’attendre. Cette nuit-là, lui et ses amis ont rapidement fait leurs valises et coordonné leur évasion. Le vol international d’Aleksey vers la Bouriatie signifiait qu’il avait son passeport avec lui, ce qui rendait possible un départ de dernière minute de Russie. Le lendemain, lui et ses amis sont partis pour le Kazakhstan.

Mais tous les Bouriates n’ont pas la même chance.

La Bouriatie souffre d’un taux de pertes élevé

La récente mobilisation russe intervient alors que l’Ukraine récupère un pourcentage croissant de son territoire précédemment perdu. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a vanté les mérites de l’armée victoire contre-offensive récente à Lyman samedi, alors que des vidéos de soldats ukrainiens abattant des drapeaux russes et hissant les leurs ont commencé à circuler.

Melissa Chakars, professeur à l’Université Saint Joseph de Philadelphie et spécialiste de la Bouriatie et des peuples mongols de Russie, a qualifié la mobilisation de “grand changement dans la guerre”.

“[Putin] a affirmé que [drafting] allait être réparti dans toutes les régions, donc les gens s’attendaient à ce qu’un certain pourcentage de personnes de chaque région [were] va être prise », a déclaré Chakars.

Elle a déclaré que si les habitants des villes les plus centrales, en particulier Moscou et Saint-Pétersbourg, avaient pu opérer sans trop craindre la conscription, l’annonce de mobilisation de Poutine avait “changé les choses”.

Certains des quelque 300 000 Russes qui ont fui le pays tentent de franchir la frontière vers la Géorgie le 26 septembre. (Soumis/Nom omis)

Les manifestations, qui avaient largement diminué depuis les premiers jours de l’invasion en février, ont éclaté à travers le pays et provoqué un exode de près de 300 000 Russes vers les frontières voisines dans les cinq jours suivant l’allocution télévisée de Poutine, selon les informations de Novaya Gazeta . Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef est Nobel de la paix lauréat Dmitri Muratov a été contraint de cesser ses activités début septembre en raison de la guerre et opère maintenant en exil hors de Riga, en Lettonie.

Alors que les hommes russes dans les zones métropolitaines étaient désormais enrôlés, la mobilisation a largement renforcé les tendances existantes en termes de populations fournissant le plus de combattants.

Au début de la guerre, rapports indiqués de nombreux hommes de Bouriatie ont été envoyés pour combattre pendant la guerre. La région a également subi un nombre important de victimes. Au 23 septembre, 275 hommes identifiés de Bouriatie avaient été tués pendant la guerre, selon un décompte indépendant de Mediazona et du service russe de BBC News .

La seule région russe avec un taux de pertes plus élevé est la République du Daghestan, avec 305 hommes identifiés tués au combat. Cependant, la population totale du Daguestan est supérieure à trois millions d’habitants; La Bouriatie compte moins d’un million.

Bien que les Bouriates soient indigènes de la région, avec leur propre langue, beaucoup d’entre eux n’apprennent jamais cette langue et ne parlent que le russe.

Raids de mobilisation

La raison des taux élevés de recrutement dans les régions ethniques, en particulier la Bouriatie, est double.

Premièrement, les communautés de Bouriatie sont largement regroupées autour du lac Baïkal, et recruter des hommes de régions plus reculées du pays signifie que toute opposition potentielle à la guerre viendrait probablement loin de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, a expliqué Chakars.

L’autre élément de l’histoire est que ces zones sont généralement à faible revenu.

“La Bouriatie est l’une des régions les plus pauvres de toute la Fédération de Russie. Traditionnellement, l’armée est un travail stable”, a déclaré Chakars.

Une vue de Bolshoy Kunaley, un village de Bouriatie. (Maxim Shemetov/Reuters)

Alexandra Garmazhapova, présidente de l’organisation anti-guerre Free Buryatia Foundation (FBF), a déclaré que la distribution de brouillons d’avis en Bouriatie à la fin du mois dernier ressemblait davantage à un raid.

“Des personnes de différents groupes d’âge l’obtenaient, des personnes handicapées et même des personnes qui ne sont plus en vie”, a-t-elle déclaré. Dans au moins un rapport, un homme décédé il y a deux ans de COVID-19 a reçu un projet d’avis.

“Ils attrapent tous ceux qu’ils peuvent et les envoient à la guerre”, a déclaré Garmazhapova. “Ce n’est pas une mobilisation partielle, mais une mobilisation totale.”

Selon les rapports entre 3 000 et 5 000 hommes sont mobilisés depuis la Bouriatie le premier jour de l’annonce.

Un homme a fait apparaître un officier et un enseignant à sa porte d’entrée au milieu de la nuit entre le 21 et le 22 septembre. Il a reçu le projet d’avis et a été contraint de le signer, a déclaré Garmazhapova.

“La seule raison pour laquelle il a ouvert la porte, c’est parce qu’il pensait que c’était son frère qui rentrait du travail”, a-t-elle déclaré. “S’il avait su que ce n’était pas son frère, il n’aurait certainement pas ouvert la porte.”

Éviter le courant d’air

En vertu de la loi actuelle, les citoyens sont tenus d’ouvrir la porte à la police. Les citoyens sont également légalement tenus de se présenter aux bureaux de conscription une fois qu’ils ont été servis et de signer leurs projets d’avis. Mais certains ont commencé à refuser d’ouvrir leurs portes.

Garmazhapova raconte l’histoire d’un autre homme qui n’a pas ouvert sa porte aux agents qui voulaient lui signifier sa convocation. Finalement, ils sont partis et l’homme a pensé qu’il avait évité d’être envoyé à la guerre.

REGARDER | Les hommes russes se dirigent vers les frontières pour éviter le brouillon :

Chaos aux frontières de la Russie alors que des hommes tentent de fuir la campagne de mobilisation Ceux qui traversent la frontière russo-géorgienne expliquent pourquoi ils ont choisi de partir, après l’ordre de Vladimir Poutine de mobiliser des centaines de milliers de réservistes pour la guerre en Ukraine.

Mais alors qu’il faisait le plein de sa voiture à la station-service le lendemain, il a aperçu un bus venant de son village rempli d’hommes fraîchement mobilisés. Le bus s’est arrêté à la station-service et l’homme a été emmené de force à bord.

“Sans ses affaires, sans ses documents, ils l’ont emmené”, a déclaré Garmazhapova. “La voiture a été laissée à la station-service et ses proches ont dû venir ramener la voiture à la maison. Il y a beaucoup d’histoires comme celle-ci.”

Dans une rare vidéo sur les réseaux sociaux, Yanina Nimaeva d’Ulan-Ude s’adresse au chef de la Bouriatie, Alexei Tsydenov, pour expliquer pourquoi son mari de 38 ans et père de cinq enfants, qui n’avait jamais servi dans l’armée, a été servi avec un projet d’avis.

La nouvelle de ces événements a incité de nombreux jeunes hommes à faire leurs valises et à se diriger vers les frontières les plus proches de la Bouriatie – la Mongolie et le Kazakhstan – y compris Aleksey.

Une partie du travail de FBF consistait à aider aux efforts d’évacuation, en coordonnant le transport et en ramenant les hommes bouriates aux frontières. Une fois la traversée franchie, des représentants de la fondation aident les jeunes hommes à trouver le gîte, le couvert, la nourriture et le travail.

“C’était très triste de les regarder… Vous comprenez que ce sont de très jeunes garçons qui n’avaient pas l’intention de partir”, a déclaré Garmazhapova, racontant comment elle a aidé des hommes comme Aleksey à s’installer à Astana, au Kazakhstan. Elle a dit que leur âge moyen se situait entre 20 et 22 ans.

“C’est presque comme si vous pouviez imaginer leurs parents jeter leurs enfants dans le dernier train qui part, juste pour les sauver.”

Route vers la rédemption

De nombreux soldats envoyés sur les lignes de front de la guerre de 2014 en Ukraine étaient également originaires de Bouriatie, notamment de nombreux opérateurs de chars.

En conséquence, Garmazhapova a déclaré que beaucoup avaient acquis une notoriété en tant que “guerriers bouriates de Poutine”. Une vidéo pro-Kremlin de 2015 présentait quelques Bouriates parlant de leur soutien à Poutine et de leur volonté de se battre pour lui.

“Avant, quand les gens demandaient ce qu’est la Bouriatie, ou qui sont les Bouriates, il fallait beaucoup de temps pour expliquer l’endroit. Il fallait expliquer que la Bouriatie est près du lac Baïkal, près de la Mongolie”, a déclaré Garmazhapova.

“Mais maintenant, si vous dites que vous êtes bouriate, les gens disent immédiatement : ‘Ce sont les gens qui se battent pour Poutine en Ukraine.’ C’est très négatif et c’est une mauvaise réputation.”

Les gens portent des portraits de parents qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la marche du Régiment immortel à Ulan-Ude le 9 mai. (PA)

Elle a dit que la dernière guerre a de nouveau jeté les soldats bouriates « dans le hachoir à viande ».

Le FBF a été créé en mars 2022 avec la sortie d’une vidéo anti-guerre mettant en vedette des Bouriates du monde entier qui contredisait l’idée que les soldats bouriates se battaient volontairement pour Poutine.

“De manière inattendue, cette vidéo a recueilli un million de vues et Buryat [people] a commencé à nous écrire : ‘Oh mon dieu, enfin quelqu’un [else] dit que je suis contre la guerre. Je pensais que j’étais le seul », a déclaré Garmazhapova.

La FBF a été inondée de messages, d’abord de soutien, puis d’appels à l’aide pour sortir les soldats de la guerre. Des mères ont commencé à écrire à l’organisation pour demander comment annuler les contrats militaires de leurs fils qui étaient soit en première ligne, soit qui s’apprêtaient à y aller.

Garmazhapova a déclaré avoir réussi à aider certains soldats à annuler leurs contrats et à rentrer chez eux. Cependant, avec la mobilisation, leur moyen le plus efficace de soutenir les hommes était de les aider à s’installer dans de nouvelles maisons en dehors de la Russie.

Elle espère que ces hommes pourront un jour rembourser des pays comme le Kazakhstan et la Mongolie, qui leur ont donné un nouveau foyer.

En attendant, elle encourage les Bouriates à commencer à apprendre le kazakh.

“Même les phrases les plus élémentaires”, a déclaré Garmazhapova, “est un signe de respect pour leur langue”.