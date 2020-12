Les minorités ethniques pourraient être prioritaires pour les tests de coronavirus dans le cadre des plans du numéro 10 visant à faire sortir les zones de hotspot des restrictions de niveau 3 par un prélèvement régulier.

Dans le cadre du nouveau système – qui commence à la fin du verrouillage national – les conseils seront autorisés à cibler des groupes spécifiques pour des tests réguliers et asymptomatiques.

Les personnes peuvent être sélectionnées en fonction de leur groupe d’âge, de leur type d’emploi, de leur lieu de résidence ou de leur communauté d’origine. Les autorités locales peuvent être en mesure d’offrir des bons d’achat pour inciter les gens à être régulièrement nettoyés.

Le général Sir Gordon Messenger, chef des opérations pour le programme de test, a déclaré que la stratégie ne consistait plus en des «tests de masse».

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street hier soir: « Il s’agit de s’adapter aux besoins locaux, et cela peut être géographiquement spécifique, ou cela peut être spécifique à une communauté ethnique. »

Les conseils sous les bordures les plus difficiles peuvent désormais demander six semaines de tests d’écoulement latéral, qui donnent des résultats en aussi peu que 30 minutes, dans le cadre du programme.

Ils recevront 14 £ pour chaque test effectué dans le but d’encourager une adoption généralisée. Les autorités pourraient utiliser l’argent sur des «programmes de réduction avec les entreprises locales» pour inciter les résidents à se faire contrôler pour la maladie.

Boris Johnson souhaite utiliser des prélèvements de routine pour maintenir le virus écrasé jusqu’à ce que les vaccins puissent être distribués en masse.

Le numéro 10 prévoit d’effectuer 2 millions de tests par jour d’ici la fin de l’année.

Un pilote de test de masse à Liverpool est crédité d’avoir aidé la ville à réduire les infections des deux tiers, ce qui l’a amenée à passer au niveau 2 à la fin du verrouillage national.

COVID-19 DE RETOUR SOUS CONTRÔLE TANT QUE NHS « TOURNE UN COIN », DIT HANCOCK Le verrouillage national signifie que le coronavirus est maintenant de nouveau sous contrôle, a déclaré hier soir le secrétaire à la Santé. Annonçant un programme de dépistage communautaire plus large, Matt Hancock a déclaré que les cas avaient diminué de 30% en Angleterre la semaine dernière. Le nombre d’hôpitaux infectés par le virus était tombé à 15 712 hier, contre 16 612 il y a une semaine. Les chercheurs pensent que le taux R crucial est tombé à 0,88 au cours du mois dernier, ce qui suggère que l’Angleterre a fermement dépassé le sommet de la deuxième vague et pourrait avoir chuté aussi bas que 0,71 au début de la semaine dernière. Il porte les taux de cas à moins d’un pour 100 personnes – le plus bas depuis la première quinzaine d’octobre. M. Hancock a déclaré que cela montrait que les mesures strictes fonctionnaient, mais a averti que, alors que le verrouillage se terminait demain, il y avait peu de place pour la complaisance, avec Noël faisant signe et le NHS faisant face à ses pressions hivernales habituelles. Il a déclaré lors d’un briefing de Downing Street: « Grâce aux actions de tout le monde pour respecter le verrouillage national et à travers tout ce que les gens ont sacrifié, nous avons réduit les pressions sur le NHS, nous avons réduit le nombre de cas de coronavirus, nous avons ceci virus sous contrôle. ‘

Mais d’autres conseils ont été informés qu’ils ne bénéficieraient pas du même niveau d’aide logistique de l’armée, qui a aidé à transporter et à administrer les tests dans le cadre du pilote.

Sir Gordon a ajouté: « Liverpool a été livré primaire par une force militaire », a-t-il déclaré. «Je peux dire avec confiance que cela ne peut pas être reproduit dans tout le pays.

« Par conséquent, le soutien militaire, ainsi que tout autre soutien central, doit être ciblé là où il est le plus nécessaire et là où il peut avoir le plus grand effet. »

« Je ne doute absolument pas que l’armée continuera à jouer un rôle vraiment important dans le programme de test communautaire, mais l’hypothèse de base en termes de génération de main-d’œuvre est que cela sera fourni localement avec un soutien considérable du centre.

«Et d’après ce que j’ai vu, dans un certain nombre de communautés locales, une grande ingéniosité est déjà en cours pour fournir cette main-d’œuvre. Ils ont accès à la force de volontaires, ils travaillent de manière très innovante avec le secteur privé, et oui, bien sûr, ils ont une bonne liaison avec les dirigeants locaux de l’armée.

C’est donc notre hypothèse de départ, comme je l’ai dit, je ne doute pas que l’armée jouera un rôle de premier plan, mais l’idée qu’il peut s’agir d’une offre de gros à toutes les autorités locales est tout simplement impossible à livrer étant donné ce que les militaires font déjà. ».

Dans le cadre de la nouvelle directive locale sur les tests, le numéro 10 prévoit également des « laissez-passer pour la liberté », où ceux qui obtiennent un résultat négatif pourraient être autorisés à pénétrer dans les pubs, les restaurants et les terrains de sport, qui sont censés rester fermés au niveau 3.

Le guide dit: « Si les zones locales souhaitent utiliser les tests communautaires comme moyen de fournir un assouplissement des restrictions qui ne seraient autrement pas disponibles au niveau 3, ces propositions devront avoir une évaluation de l’impact et des risques et être convenues avec les directeurs locaux. de la santé publique, les conseillers nationaux de santé publique et le secrétaire d’État ».

Cependant, un groupe d’experts de premier plan a déjà mis en garde contre l’utilisation de tests d’écoulement latéral pour l’écouvillonnage de masse, qui affirment que les kits sont trop pauvres.

Ils ont également déclaré que cela détournerait les fonds essentiels du NHS déjà surchargé et du programme britannique de recherche des contacts assiégé, qui « nécessite une amélioration urgente ».

Les tests de flux latéral qui donnent un résultat en quelques minutes manquent entre 25 et 50% des cas de coronavirus – ce qui pourrait donner aux gens une fausse confiance pour se mêler aux personnes vulnérables et propager davantage la maladie.

Des experts d’universités de Newcastle, Birmingham, Warwick et Bristol ont déclaré qu’il était révélateur que le dépistage de Covid-19 dans la population n’avait pas été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (SAGE).

Lors d’une conférence de presse virtuelle le mois dernier, le professeur Allyson Pollock, professeur clinique de santé publique à l’Université de Newcastle, a déclaré: «Les preuves pour le dépistage ne sont pas là.

«Les preuves autour des tests sont faibles et faibles pour le moment, et doivent être améliorées.

«Nous soutenons que le programme moonshot devrait vraiment être suspendu, jusqu’à ce que la rentabilité et le rapport qualité-prix de l’un de ces programmes soient bien établis.