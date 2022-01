Les Minnows de Guinée équatoriale remportent la fusillade pour organiser un affrontement contre le Sénégal

Santiago Eneme a marqué le penalty décisif alors que les vairons de Guinée équatoriale ont battu le Mali 6-5 lors d’une fusillade après un nul 0-0 après prolongation à Limbe mercredi pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Un match de huitièmes de finale ultra-cagey a produit une excitation minimale pour la foule, les deux équipes n’ayant réussi qu’un seul tir cadré en 120 minutes. La Guinée équatoriale affronte désormais le Sénégal, inspiré par Sadio Mané, l’un des favoris du titre, à Yaoundé dimanche pour une place en demi-finale du tournoi phare africain.

C’était le deuxième match nul 0-0 mercredi avec l’Egypte battant la Côte d’Ivoire 5-4 aux tirs au but à Douala juste avant le coup d’envoi du match de Limbe.

Les joueurs et les officiels de match portaient des brassards noirs et ont observé une minute de silence avant le coup d’envoi à la mémoire des huit personnes décédées dans une bousculade lundi avant que le Cameroun ne batte les Comores à Yaoundé.

Le Mali avait deux joueurs de Premier League disponibles et le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma a commencé tandis que l’ailier de Southampton Moussa Djenepo était assis sur le banc et a été présenté après 70 minutes.

Ibrahima Kone, qui a marqué trois des quatre buts maliens en phase de groupes, a tiré juste à côté en sept minutes au Stade Omnisport de 20 000 places, qui surplombe le golfe de Guinée.

La Guinée équatoriale a vu un appel de pénalité rejeté après que l’arbitre ait vérifié le moniteur VAR alors qu’une première mi-temps criblée de fautes progressait.

Les Équato-guinéens étaient trop physiques et Ivan Edu et Jose Miranda ont reçu un carton jaune avant que le Mali ne perde une demi-chance de mettre fin à l’impasse.

Un coup franc est tombé favorablement à Amadou Haidara dans la surface, mais son tir timide a été confortablement arrêté par Jesus Owono.

L’entraîneur vétéran du Mali, Mohamed Magassouba, a regardé avec anxiété la blessure de Koné, mais l’attaquant basé en Norvège a pu continuer après un long traitement.

C’était ensuite au tour du Mali de faire appel pour un penalty lorsque Moussa Doumbia est tombé à l’approche de la mi-temps, mais l’arbitre a changé sa décision d’accorder initialement un coup de pied après avoir examiné l’incident.

Une première mi-temps sans but s’est terminée par un troisième carton jaune à un Équato-guinéen avec Pablo Ganet comme fautif. Son équipe a commis 15 fautes pendant la mi-temps, mais n’a pas réussi à obtenir un seul tir cadré.

La meilleure chance de marquer jusqu’à présent est survenue à la 58e minute lorsque la persévérance de Bissouma a mis en place Haidara, mais il a explosé à bout portant.

Alors que le match entrait dans le dernier quart du temps réglementaire, le Mali continuait de dominer le ballon, de passer plus précisément et de concéder beaucoup moins de fautes, mais la Guinée équatoriale tenait bon sous la pression.

Djenepo a animé l’attaque malienne, mais n’a pas pu forcer une percée et après 95 minutes sans but, le dernier match des 16 derniers est allé en prolongation.

