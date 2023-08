Les ministres « traînent les pieds » pour forcer les tueurs à comparaître alors que Letby évite la condamnation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les ministres ont été accusés de « traîner les pieds » sur les lois pour forcer les tueurs à comparaître alors que Lucy Letby refuse de comparaître devant le tribunal pour sa condamnation.

L’infirmière tueuse en série n’assistera pas à l’audience de lundi où elle risque la réclusion à perpétuité pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de six autres, ce qui a suscité de nouveaux appels pour que les coupables de crimes odieux soient traînés devant les tribunaux pour faire face à la justice en personne.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a réaffirmé dimanche l’engagement du gouvernement à s’assurer que les délinquants « font face à la musique », ou font face aux « conséquences » de ne pas comparaître devant le tribunal.

Une source proche de M. Chalk a déclaré: « C’est une dernière insulte pour les victimes et leurs familles lorsque les criminels ne résistent pas à ce qu’ils ont fait devant les tribunaux. »

Mais M. Chalk n’a pas voulu dire quand une loi serait introduite pour obliger la présence aux condamnations, la source la promettant « dès que le temps parlementaire le permettra ».

Cela survient alors que les familles de ses victimes exigent que le gouvernement ordonne une enquête publique complète sur la manière dont elle a pu mener à bien cette tuerie prolongée. Et des médecins expérimentés ont appelé des dirigeants d’hôpitaux qui n’avaient pas donné suite à des préoccupations concernant Letby pour qu’ils fassent l’objet d’une enquête pour homicide involontaire et négligence criminelle.

Le pédiatre consultant à la retraite Dewi Evans, qui a été chargé par la police du Cheshire d’examiner une série d’effondrements dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester en 2015 et 2016, a déclaré à l’Observer: «Je pense que c’est une question qui nécessite une enquête sur homicide involontaire d’entreprise. La police devrait également enquêter sur [hospital] en matière de négligence criminelle. »

L’ancien secrétaire à la justice, Sir Robert Buckland, a déclaré L’indépendant Le refus de Letby de faire face aux familles de ses victimes alors qu’elle est condamnée « ajoute une insulte à la blessure la plus grave qu’elle ait causée ».

Le député conservateur a appelé les ministres à amender un projet de loi sur les victimes et les prisonniers actuellement en cours d’examen au Parlement pour apporter le changement qui forcerait les tueurs condamnés à comparaître devant le tribunal.

Le secrétaire à la justice fantôme, Steve Reed, a déclaré qu’il était « extrêmement offensant » que Letby ne se présente pas à l’audience de lundi.

« Les conservateurs ont traîné des pieds et n’ont pas encore réussi à définir un calendrier approprié pour le moment où ils agiront », a déclaré M. Reed, ajoutant que le parti travailliste donnerait aux juges le pouvoir de forcer les contrevenants à comparaître devant les tribunaux pour faire face à la justice.

Letby a perpétré le saccage meurtrier à l’hôpital de la comtesse de Chester en 2015 et 2016, et ses condamnations font d’elle la tueuse d’enfants la plus prolifique de Grande-Bretagne.

À la suite des verdicts sur les sept chefs de meurtre et les 15 chefs de tentative de meurtre auxquels elle a été confrontée, elle a indiqué qu’elle n’assisterait pas à l’audience de détermination de la peine de lundi et ne suivrait pas par liaison vidéo depuis la prison.

Son refus intervient après que l’ancien secrétaire à la justice Dominic Raab a promis d’agir après l’absence des tueurs d’écolière Olivia Pratt-Korbel et Zara Aleena et Sabina Nessa.

Thomas Cashman a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 42 ans pour avoir abattu Olivia, neuf ans, chez elle à Dovecot, Liverpool, alors qu’elle poursuivait un autre trafiquant de drogue.

L’agresseur sexuel Jordan McSweeney a assassiné Mme Aleena, diplômée en droit de 35 ans, alors qu’elle rentrait chez elle à Ilford, dans l’est de Londres, et a été emprisonnée à vie avec une peine minimale de 38 ans.

Koci Selamaj a été condamné à perpétuité avec au moins 36 ans derrière les barreaux pour le meurtre d’une enseignante du primaire, Mme Nessa, après s’être rendu à Londres pour attaquer une femme au hasard.

Tous ont refusé de comparaître devant le tribunal pour la condamnation, leurs peines étant prononcées en leur absence.

La mère d’Olivia, Cheryl Korbel, a demandé que la loi soit modifiée pour s’assurer que les criminels soient obligés de faire appel, affirmant que l’absence de Cashman était « comme un coup de pied dans les dents ».

Après que Letby ait indiqué qu’elle ne participerait pas, M. Reed du Labour a insisté sur le fait qu’un changement était nécessaire.

Il a ajouté : « Si l’accusé ne se présente pas devant la justice, c’est au-delà de la lâcheté et cela aura un impact dévastateur sur les familles. C’est un élément essentiel pour que justice soit rendue.

«Nous avons appelé à de nouvelles lois à ce sujet en avril de l’année dernière – mais les conservateurs ont traîné des pieds et ont encore une fois échoué à définir un calendrier approprié pour savoir quand ils agiront.

« Au gouvernement, les travaillistes donneront aux juges le pouvoir de forcer les contrevenants à faire face à la justice. Les familles des victimes ne méritent rien de moins.

Sir Robert a déclaré que le gouvernement pourrait amender le projet de loi sur les victimes pour introduire le changement ou même envisager une législation d’urgence pour le faire adopter plus tôt.

« Le refus persistant de Letby de se présenter au banc des accusés ajoute une insulte à la blessure la plus grave qu’elle a causée aux familles des victimes innocentes », a-t-il ajouté.

Les familles rejoignent des médecins chevronnés et des députés qui souhaitent que l’enquête passe d’une enquête indépendante à la crainte qu’elle ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour découvrir des preuves potentielles d’une dissimulation à l’hôpital de la comtesse de Chester et empêcher qu’une horreur similaire ne se reproduise.

Vendredi, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a annoncé une enquête indépendante après la condamnation de Letby. Mais il s’est arrêté avant de mettre en place une enquête avec des pouvoirs statutaires, ce qui signifie que les témoins ne seront pas tenus par la loi d’être présents.