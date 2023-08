Les ministres suppriment les déductions du coût de la vie en prison sur les paiements de condamnation injustifiée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les personnes condamnées à tort ne seront plus confrontées au coût de la vie couvrant leur séjour en prison à partir des paiements d’indemnisation après que les ministres ont publié de nouvelles directives.

Le secrétaire à la Justice Alex Chalk KC a fait la réforme avec effet immédiat dimanche après l’indignation suscitée par l’affaire d’erreur judiciaire centrée sur Andrew Malkinson.

M. Malkinson, qui a passé 17 ans en prison pour un viol qu’il n’a pas commis, s’est félicité de l’abolition de la « règle injuste ».

Mais il a dit que c’était « le premier des nombreux changements dont nous avons besoin dans notre système judiciaire pour protéger les innocents ».

La semaine dernière, les juges d’appel ont annulé sa condamnation après la production d’ADN reliant un autre homme au crime.

L’homme de 57 ans s’est dit préoccupé par le fait que les règles signifiaient que les dépenses pourraient être déduites de tout paiement d’indemnisation qui pourrait lui être accordé pour couvrir les frais de sa peine de prison.

Downing Street a indiqué que le Premier ministre Rishi Sunak estimait que les déductions étaient injustes au milieu des demandes d’abandon des charges.

M. Chalk a maintenant mis à jour les directives datant de 2006 pour les supprimer des futurs paiements effectués dans le cadre du régime d’indemnisation pour erreur judiciaire.

M. Malkinson a exigé une réforme plus large, soulevant des inquiétudes quant au traitement des preuves par la police et à la capacité des jurys à condamner à une majorité de 10 contre 2.

Il a également déclaré que le chien de garde des erreurs judiciaires « n’enquête pas et n’est pas responsable » et a averti que cela pourrait lui prendre des années pour obtenir une indemnisation car « l’État m’oblige maintenant à prouver à nouveau mon innocence ».

Le secrétaire à la Justice Alex Chalk a annoncé le changement de règle (fil de sonorisation)

« Personne ne devrait avoir à subir ce que j’ai vécu », a-t-il déclaré. « J’espère qu’Alex Chalk ne s’arrêtera pas là pour apporter les changements dont nous avons besoin pour rendre notre système judiciaire plus sûr pour les innocents et plus responsable de ses erreurs. »

La réforme des cas éligibles a été largement saluée, mais des appels ont été lancés pour rembourser l’argent déjà déduit des personnes condamnées à tort.

Le secrétaire à la Justice a déclaré: «L’équité est un pilier central de notre système judiciaire et il n’est pas juste que les victimes d’erreurs judiciaires dévastatrices puissent bénéficier de déductions pour les frais de subsistance économisés.

« Ce changement de bon sens garantira que les victimes n’auront pas à payer deux fois pour des crimes qu’elles n’ont pas commis. »

Sir Bob Neill, le député conservateur qui préside le comité de justice de la Chambre des communes, s’est dit « ravi » que M. Chalk ait « agi si rapidement à ce sujet ».

« Un grand crédit à Andrew Malkinson, sa famille et ses partisans », a déclaré Sir Bob.

Mais il a suggéré que les ministres devraient aller plus loin et verser des paiements aux victimes d’erreurs judiciaires dont l’indemnisation a déjà été annulée.

Sir Bob Neill a déclaré que le gouvernement devrait verser des paiements aux victimes d’erreurs judiciaires dont l’indemnisation a déjà été annulée (AFP/Getty)

« Je me demande si le gouvernement pourrait envisager des paiements à titre gracieux au cas par cas pour compenser cela si les gens peuvent démontrer qu’ils remplissent tous les critères », a déclaré le député.

Le porte-parole libéral démocrate de la justice, Alistair Carmichael, a fait écho à ce sentiment.

« Prendre la liberté à quelqu’un à tort et ensuite lui faire payer les frais de la vie en prison ressemble à une sorte de mauvaise blague », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement doit maintenant examiner les cas passés où des personnes ont été contraintes de payer des frais de subsistance économisés après avoir été condamnées à tort en vue d’indemniser pleinement ces personnes. »

Pour avoir droit à un paiement, les personnes doivent demander une indemnisation dans les deux ans suivant la grâce ou l’annulation de leur condamnation.

L’annulation doit être fondée sur un fait nouveau qui démontre « hors de tout doute raisonnable » qu’ils n’ont pas commis l’infraction et ils ne doivent pas être responsables de la non-divulgation de la preuve.

Le montant maximal des paiements dans le cadre du régime d’indemnisation pour erreur judiciaire est de 1 million de livres sterling pour plus de 10 ans d’emprisonnement.

Des évaluateurs indépendants pourraient effectuer des déductions en fonction des « frais de subsistance économisés » tels que le loyer ou les versements hypothécaires.

Mais le ministère de la Justice a déclaré que l’évaluateur indépendant ne l’avait pas fait au cours des 10 dernières années.

Emily Bolton, directrice de l’organisme de bienfaisance Appeal et avocate de M. Malkinson, a déclaré: «Andy a réussi à faire supprimer cette règle d’indemnisation insultante.

« Mais trop de personnes condamnées à tort se voient carrément refuser une indemnisation en raison d’un test restrictif qui va à l’encontre de la présomption d’innocence. L’État a privé Andy des meilleures années de sa vie. Changer cette seule règle n’est pas une réponse adéquate.

« Nous avons besoin d’une refonte complète du système d’appel, qui a mis deux décennies à reconnaître cette erreur judiciaire évidente. »