Les ministres subissent des pressions pour permettre à davantage de troupes d’outre-mer de rester en Grande-Bretagne gratuitement

Les MINISTRES subissent des pressions pour permettre à la grande majorité des troupes d’outre-mer de rester gratuitement en Grande-Bretagne.

Un engagement à renoncer aux frais de visa exorbitants pour les anciens combattants du Commonwealth ou de Gurkha n’aiderait qu’un sur dix de ceux qui ont quitté l’armée l’année dernière.

Les ministres subissent des pressions pour permettre à la grande majorité des troupes d’outre-mer de rester en Grande-Bretagne gratuitement Crédit : AFP

Cela signifie que la plupart des membres du personnel de pays autres que le Royaume-Uni devront toujours payer 2 389 £ pour un congé indéfini – ce qui signifie qu’un soldat avec une femme et deux enfants ferait face à une facture de près de 10 000 £.

En vertu d’un changement de règle proposé, seuls ceux qui ont purgé 12 ans ou plus seront admissibles à une entrée gratuite, lorsque la majorité servira entre quatre et 11 ans.

Mais il est apparu que le ministre des vétérans Leo Docherty faisait partie des 60 députés conservateurs qui ont fait campagne pour la suppression des frais en 2019.

Les travaillistes ont déposé un amendement au projet de loi sur les forces armées qui verrait les anciens combattants à l’étranger ne payer que le prix coûtant d’une demande s’ils ont purgé quatre ans ou plus.

Les chiffres du ministère de la Défense montrent que seulement 20 des 200 membres du personnel non britannique qui ont quitté l’armée régulière l’année dernière seraient qualifiés dans l’état actuel de la proposition.

La durée moyenne de service pour tous les sortants des forces armées britanniques est d’environ 10 ans depuis 2015.

Le ministre des Forces armées fantômes, Stephen Morgan, a déclaré : « Le personnel des services du Commonwealth a énormément contribué à notre défense nationale et nous leur devons une dette de gratitude.

« Des frais de visa exorbitants ont laissé les anciens combattants non britanniques confrontés à la ruine financière et se sentent abandonnés par le pays qu’ils ont servi avec courage et distinction.

« Ce gouvernement adore parler de son engagement envers nos forces, mais ses propositions attendues depuis longtemps sont franchement insultantes. Notre amendement donne au ministre l’occasion de s’exprimer clairement en faveur de ces anciens combattants.

« Les anciens combattants du Commonwealth ont déjà payé leur citoyenneté une fois avec leur service dans notre pays. Ce gouvernement ne devrait pas leur faire payer deux fois.

David McMullen, du groupe de campagne Citizenship 4 Soldiers, a déclaré : « J’ai servi en Afghanistan avec des soldats du Commonwealth. Ils se sont battus à mes côtés exactement de la même manière que les ressortissants britanniques et je ne vois pas pourquoi ils devraient être traités différemment.

« Les frais ont considérablement augmenté depuis leur introduction en 2003. Certains doivent trouver un deuxième emploi s’ils veulent faire venir des membres de leur famille, ou sont simplement privés de la possibilité de rester au Royaume-Uni. Je suis au courant d’au moins un cas où un vétéran a été contraint de vivre dans sa voiture dans un parking de Tesco. C’est une tache honteuse pour notre pays et certainement pas à la hauteur des promesses faites dans le Pacte des Forces armées.

Le ministre des Vétérans Leo Docherty faisait partie des 60 députés conservateurs qui ont fait campagne pour la suppression des frais en 2019 Crédit : Le Soleil

« Il est temps que les ministres mettent leur argent là où ils disent et offrent leur soutien à ces anciens combattants.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants de la contribution de toutes nos forces armées.

«Le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense travaillent en étroite collaboration avec nos recrues non britanniques pour s’assurer qu’elles sont pleinement conscientes de la façon dont elles et leurs familles peuvent s’installer au Royaume-Uni et des coûts impliqués. Cela inclut de travailler avec Joining Forces Credit Union pour offrir des conseils financiers, des programmes d’épargne et des prêts pour aider le personnel à payer les frais de visa.