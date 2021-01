Les ministres ont donné à la police le feu vert pour adopter une position plus ferme sur l’application des restrictions aux coronavirus, le Royaume-Uni ayant enregistré 1243 décès par jour – le deuxième pire chiffre depuis le début de la pandémie il y a 12 mois.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a fermement demandé au public de jouer son rôle dans la lutte contre la flambée des infections à Covid-19 en obéissant aux règles, indiquant clairement que les ministres se concentrent dans les prochains jours sur la conformité plutôt que sur la conformité. contrôles plus stricts.

Le ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait que les règles imposées par Boris Johnson la semaine dernière sont «suffisamment dures» pour faire face à la crise, et a rejeté les suggestions selon lesquelles elles sont trop peu claires pour que les gens les suivent efficacement.

Elle a écarté les allégations selon lesquelles le Premier ministre a sapé le message du gouvernement «restez à la maison» en parcourant sept miles pour faire du vélo dimanche, alors que les directives indiquent que tout exercice devrait être fait localement. Elle a insisté sur le fait que l’important était qu’il restait à l’écart des autres tout en faisant de l’exercice.

Malgré la controverse qui a forcé la police du Derbyshire à retirer des amendes de 200 £ à deux femmes qui ont parcouru cinq milles pour se promener dans un lieu de beauté, elle a déclaré que la police avait son soutien pour intensifier les patrouilles afin de faire appliquer les règles de verrouillage, ciblant les pires contrevenants avec sur-le- amendes ponctuelles.

Et elle a soutenu les quatre grandes chaînes de supermarchés – Morrison’s, Asda, Tesco et Sainsbury – qui ont déclaré qu’elles renforceraient l’application des directives sur le port de masques dans les magasins.

Lire la suite

Mme Patel a décrit le décompte de 1 243 décès et 45 533 tests positifs signalés dans les 24 heures jusqu’à mardi comme «horrifiants».

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Mais elle a esquivé la question de savoir s’ils étaient motivés par la décision d’imposer des mesures moins strictes qu’en mars dernier dans des domaines tels que le maintien des écoles, les crèches et les terrains de jeux ouverts et le fait de permettre à plus de gens d’aller travailler en dehors de chez eux.

Tout en disant que les restrictions de verrouillage sont toujours «en cours de révision», elle a déclaré: «Les règles sont claires, les règles sont fermes en ce qui concerne le maintien à la maison… Les règles sont suffisamment strictes.»

Et elle a ajouté: «Mon message aujourd’hui à quiconque refuse de faire la bonne chose est simple: si vous ne jouez pas votre rôle, nos policiers altruistes – qui risquent leur propre vie chaque jour pour nous protéger – ils appliqueront le règlements.

«Et je les soutiendrai pour le faire, pour protéger notre NHS et pour sauver des vies.»

Le président du Conseil national des chefs de la police, Martin Hewitt, a déclaré lors de la conférence de presse que les forces à travers le Royaume-Uni avaient déjà émis près de 45000 avis de pénalité fixe pour violations du verrouillage, y compris une fête sur un bateau du Hertfordshire impliquant plus de 40 personnes, un minibus de personnes de différents ménages voyageant vers Pays de Galles pour une promenade et un jeune de 19 ans annonçant une rave illégale sur les réseaux sociaux.

M. Hewitt a déclaré que les agents atténueraient l’élément «encourager» de leur approche 4E de la réglementation – s’engager, expliquer, encourager, appliquer – et ne «perdraient pas de temps» à raisonner avec ceux qui n’ont aucun égard à la sécurité des autres.

La police infligera une amende non seulement aux organisateurs mais aussi aux participants à des fêtes et autres grands rassemblements et quiconque voyageant dans des bus ou des trains démasqués sans exemption peut « s’attendre à une amende », a-t-il déclaré.

«Je pense que les règles sont suffisamment claires pour que les gens comprennent, nous sommes dans 10 mois dans ce processus», at-il déclaré. «Les gens doivent accepter la responsabilité personnelle d’agir correctement pour empêcher la propagation du virus.»

Ses commentaires ont fait écho à la commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, qui a déclaré qu’il était « absurde » que quiconque puisse ignorer la nécessité de suivre les restrictions.

Mais la police de Surrey et le commissaire à la criminalité, David Munro, ont déclaré que les règles n’étaient «pas aussi claires qu’elles pourraient l’être», comme l’a démontré la réaction à la balade à vélo de M. Johnson dans le parc olympique de l’est de Londres.

« De toute évidence, d’autres personnes sont inquiètes et je pense que le fait même que nous devons nous demander si un Premier ministre obéit ou non aux directives ne prouve pas que nous avons besoin de plus de clarté? » M. Munro a déclaré à Times Radio.

Le secrétaire fantôme de l’Intérieur du Labour, Nick Thomas-Symonds, a déclaré: «Les gens de tout le Royaume-Uni ont fait d’énormes sacrifices au cours des huit ou neuf derniers mois. Le moins qu’ils méritent du gouvernement, c’est la clarté de ses messages pour faciliter la tâche à tous.

«Le Premier ministre doit se poser des questions assez sérieuses quant à savoir si cette randonnée à vélo contribue ou non à résoudre le problème.»

Downing Street a clairement indiqué que la fureur ne ferait pas descendre M. Johnson de son vélo et a déclaré qu’il était acceptable que les gens parcourent une certaine distance pour marcher, courir ou faire du vélo, s’ils ne disposaient pas d’espaces verts appropriés à leur porte.

« Il fera à nouveau des randonnées à vélo – vous savez tous à quel point il aime son vélo », a déclaré à la presse l’attachée de presse du Premier ministre, Allegra Stratton.

«Nous devrions tous faire de l’exercice une fois par jour. Nous devons tous porter des jugements personnels sur la question de savoir si ce que nous faisons est conforme aux directives et dans ce cas, le Premier ministre a agi conformément aux directives. »

Mme Dick a dit que son interprétation de «local» en vertu des règlements de verrouillage était «aller pour votre exercice de votre porte d’entrée et revenir à votre porte d’entrée».

Mais elle a ajouté: «Tout ce qui apporte une plus grande clarté aux officiers et au public en général sera une bonne chose».

Le ministre de la Police, Kit Malthouse, a déclaré que la définition de «local» dépendrait des circonstances particulières d’une personne. «Sept miles seront locaux dans différentes régions et à des moments différents», a-t-il déclaré.

Et un porte-parole de Downing Street a convenu: «Différentes personnes ont leurs propres circonstances individuelles en termes de proximité des espaces extérieurs, c’est pourquoi nous leur avons demandé de faire preuve de jugement.»

Un nouveau sondage de Savanta ComRes a révélé que près de la moitié (48%) des personnes interrogées pensaient que le gouvernement ne faisait pas assez pour soutenir le NHS – en hausse de sept points au cours des quatre dernières semaines et le plus élevé depuis le début du suivi régulier des coronavirus de l’entreprise.