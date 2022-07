Les ministres sont invités à suspendre les déductions automatiques des prestations pour atténuer la crise du coût de la vie

Les ministres devraient rapidement suspendre les déductions automatiques des prestations pour donner aux familles en difficulté un «répit» pendant la crise du coût de la vie, ont exhorté les députés de tous les partis.

Alors que l’inflation devrait atteindre 11% en octobre – un sommet en 40 ans – le Comité du travail et des pensions des Communes a déclaré que davantage devait être fait pour aider les demandeurs confrontés à des «pressions financières énormes».

Soulignant des séances de preuves avec des organisations caritatives, les députés ont ajouté que les prélèvements sur les prestations poussent certains ménages dans la « misère » et « les amènent à dépendre des banques alimentaires ».

Des retenues sont prélevées par le Département du travail et des pensions (DWP) sur les prestations des personnes pour rembourser les dettes contractées par le biais de paiements anticipés de prestations ou d’erreurs antérieures ou de trop-payés par le gouvernement.

Mais les députés de la commission ont averti que le remboursement des avances accordées aux demandeurs, qui doivent attendre des semaines avant un premier versement lors du passage au crédit universel, “laissait beaucoup de gens en difficulté”.

“Les remboursements au DWP ne sont pas soumis aux mêmes évaluations d’accessibilité attendues sur les marchés du crédit à la consommation, et de nombreuses familles ne peuvent tout simplement pas se permettre ces déductions des paiements de sécurité sociale, qui sont déjà à l’origine de l’inflation”, ont-ils déclaré.

“Nous recommandons que, comme pendant la pandémie, les remboursements soient suspendus et rétablis uniquement lorsque le taux d’inflation diminue, ou lorsque les prestations ont été majorées pour refléter le taux d’inflation actuel”.

Les députés du comité ont également exhorté le gouvernement à revoir et à augmenter le plafond des prestations – gelé depuis 2016 – “pour s’assurer qu’il est conforme aux revenus moyens des ménages” et à l’augmentation des coûts du loyer, de l’énergie et de la nourriture.

Le président du comité et député travailliste, Stephen Timms, a déclaré: «L’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, avec une flambée des prix de l’énergie, de la nourriture et du carburant qui s’ajoute à une crise du coût de la vie jamais vue depuis une génération et à de sombres perspectives pour de nombreuses familles.

“Les déductions par le DWP des prestations contribuent aux difficultés et le gouvernement devrait donner à ceux qui luttent un répit bien nécessaire en suivant ses propres conseils aux autres créanciers et en suspendant les remboursements jusqu’à ce que la menace d’inflation s’éloigne.”

Il a ajouté: «Un filet de sécurité sociale fonctionnant correctement devrait être suffisamment agile pour répondre à la détérioration des conditions économiques, mais les niveaux élevés d’inflation ont mis à nu la nature dysfonctionnelle de certaines parties du système – notamment que toute augmentation des prestations est déjà sept mois après sa date d’entrée en vigueur.

Un porte-parole du DWP a déclaré: «Nous avons réduit le montant pouvant être prélevé par le biais des déductions sur les prestations à deux reprises au cours des dernières années à un maximum de 25%. Nous avons également doublé la période pendant laquelle ils peuvent être remboursés et les demandeurs peuvent contacter le DWP pour discuter des déductions s’ils éprouvent des difficultés financières.

«Nous reconnaissons que les gens s’inquiètent de l’impact de la hausse des prix, c’est pourquoi nous fournissons 37 milliards de livres sterling d’aide supplémentaire au coût de la vie. Cela comprend 1 200 £ de paiements directs pour huit millions de ménages à faible revenu, dont la plupart ont reçu 326 £ au début du mois.

“Dans le cadre de notre programme de soutien, nous avons également gelé les déductions énergétiques sur le crédit universel, ce qui signifie que toute nouvelle demande des fournisseurs d’énergie pour que les factures soient payées directement à partir des prestations, ou pour qu’un paiement existant augmente, est refusée à moins que le demandeur ne demande également ce.”