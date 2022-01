Les ministres sont des « lâches » pour ne pas avoir agi plus rapidement sur la pollution de l’air, déclare un député travailliste

Après avoir refusé d’aligner les limites de pollution de l’air au Royaume-Uni sur celles de l’OMS l’année dernière, le gouvernement a déclaré qu’il organiserait une consultation publique en 2022 et viserait à adopter une nouvelle législation d’ici l’automne.

Ils ont ajouté: « Pour continuer à faire avancer des améliorations tangibles et durables de la qualité de l’air, nous nous engageons à fixer des objectifs ambitieux et ambitieux en matière de qualité de l’air par le biais de notre loi sur l’environnement. »

Un porte-parole du ministère de l’Alimentation, de l’Environnement et des Affaires rurales a déclaré: « La pollution de l’air a considérablement diminué depuis 2010 – au niveau national, les émissions de particules fines ont diminué de 11%, tandis que les émissions d’oxydes d’azote sont à leur plus bas niveau depuis le début des enregistrements. .!

La mauvaise qualité de l’air a été associée à une foule de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques et pulmonaires, le cancer du poumon et l’aggravation de l’asthme.

Public Health England a précédemment qualifié la pollution de l’air de « plus grande menace environnementale pour la santé » au Royaume-Uni, estimant que l’exposition à long terme contribue à jusqu’à 36 000 décès par an.

« Mais la vérité est que nous devrions interdire les poêles à bois et nous devrions limiter le nombre de voitures diesel », a déclaré le député travailliste de Swansea West.

Il a suggéré qu’il y avait une réticence à durcir les limites légales de pollution, car cela signifierait « soudainement » devoir prendre des mesures importantes, comme interdire les poêles à bois et limiter le nombre de voitures.

Le président de l’APPG sur la pollution de l’air a ajouté : « Les parents ont le devoir de protéger le droit à la vie de leurs enfants. Et le gouvernement a le devoir de s’assurer qu’ils le peuvent en purifiant tout l’air.

M. Davis a dit L’indépendant il fallait faire plus pour lutter contre la pollution de l’air au Royaume-Uni. « Les gouvernements britanniques sont si lents à agir sur un problème aussi critique parce qu’ils sont fondamentalement des lâches qui attendent que le public se rende compte que c’est si dommageable pour les familles », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les ministres à mettre en place un seuil plus strict sur ce qui constitue des niveaux dangereux de pollution atmosphérique.

Geraint Davis, président travailliste du groupe parlementaire multipartite sur la pollution atmosphérique, a déclaré L’indépendant le gouvernement avait le «devoir» de purifier son air pour ses citoyens – et que cela n’allait pas assez vite.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.