Les ministres sont confrontés à des appels à tenir leur promesse que personne ne devrait perdre sa maison à la suite de la pandémie de Covid

Les ministres sont confrontés à des appels pour arrêter les expulsions automatiques de ceux qui ont des arriérés de loyer, craignant que des milliers de personnes ne se retrouvent dans la rue malgré la promesse que personne ne perdrait sa maison à la suite de la crise des coronavirus.

Les experts ont prédit qu’environ 150 000 ménages seront en danger lorsque l’interdiction d’urgence des expulsions prendra fin lundi.

Le parti travailliste a déclaré que Robert Jenrick, le secrétaire au Logement, avait promis que personne ne perdrait sa maison à cause de la pandémie mondiale et « doit tenir cet engagement ».

L’opposition a également averti qu’une augmentation du sans-abrisme pourrait coûter au contribuable plus de 2 milliards de livres sterling.

Le gouvernement doit lever l’interdiction des expulsions, en vigueur depuis le début de la crise, à la fin de ce mois, malgré les craintes croissantes qu’une nouvelle souche du virus identifiée pour la première fois en Inde signifie que les cas continuent d’augmenter.

Le gouvernement a déjà indiqué que les plans visant à assouplir davantage les restrictions de verrouillage le mois prochain sont en suspens et pourraient désormais être retardés.

L’organisme de bienfaisance pour dettes StepChange estime qu’un demi-million de locataires ont accumulé des arriérés à la suite de la pandémie, dont 150 000 risquent d’être expulsés à la fin de l’interdiction.

Le relogement de ces familles pourrait coûter au contribuable environ 1,1 milliard de livres sterling si les familles étaient dans un logement temporaire pendant six mois et 2,2 milliards de livres sterling si elles étaient sans abri pendant un an.

La secrétaire au logement fantôme du Labour, Lucy Powell, a déclaré que les ministres devaient agir en appelant le gouvernement à prolonger l’interdiction des expulsions et à adopter une législation d’urgence pour mettre fin aux expulsions automatiques pour arriérés de loyer par le biais des tribunaux.

Mme Powell a accusé les ministres de « s’engager volontairement dans une crise d’expulsions ».

« Le secrétaire au logement a promis que personne ne perdrait sa maison à cause de la crise et il doit tenir cet engagement », a-t-elle déclaré.

« Il doit intervenir, il ne peut pas en toute bonne conscience rester les bras croisés et voir des gens expulsés de chez eux sans que ce soit de leur faute. »

Jon Sparkes, directeur général de l’association caritative Crisis, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que les protections mises en place au cours de l’année dernière avaient empêché de nombreuses personnes de faire face à l’itinérance pendant la pandémie.

Mais, a-t-il ajouté: «Nous savons que de nombreux locataires sont aux prises avec des pressions financières et des arriérés croissants en raison de la pandémie. Avec la fin de l’interdiction d’expulsion lundi, nous risquons de voir de nombreuses personnes dans les circonstances les plus vulnérables se retrouver sans abri. »

«Nous ne pouvons cependant pas oublier les locataires à risque de sans-abrisme en ce moment, c’est pourquoi nous avons un besoin urgent de voir des engagements face à la pression financière à laquelle beaucoup sont actuellement confrontés. Il s’agit notamment d’un dispositif financier de soutien aux locataires en retard de paiement et de la poursuite de l’augmentation des taux d’allocation de logement locaux afin qu’ils couvrent le tiers le moins cher des loyers.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, nous avons pris des mesures sans précédent pour soutenir les locataires et les aider à rester chez eux, notamment en introduisant un programme de soutien complet de 352 milliards de livres sterling, qui a empêché une accumulation généralisée d’arriérés de loyer.

« Grâce au succès du programme de vaccination, les restrictions nationales sont progressivement assouplies et c’est maintenant le bon moment pour commencer à lever les mesures d’urgence que nous avons mises en place.

«Les locataires continueront d’être soutenus avec des délais de préavis plus longs et une aide financière est toujours disponible, comme le régime de congé, qui a été prolongé jusqu’à fin septembre. Les expulsions ne seront pas effectuées si un membre du foyer présente des symptômes de Covid-19 ou s’auto-isole. »