Les ministres rompront leur promesse de donner aux députés le dernier mot avant d’approuver l’accord commercial avec l’Australie

Les ministres sont sur le point de rompre leur promesse de donner aux députés le dernier mot avant d’approuver l’accord commercial controversé post-Brexit avec l’Australie, suscitant une nouvelle colère.

L’accord – qui punira les secteurs agricole et alimentaire, selon les propres chiffres du gouvernement – ​​sera approuvé par le Parlement mercredi dans le cadre d’un obscur processus à huis clos.

En février, un ministre du Commerce s’est engagé ce qu’il appelait “la règle de Grimstone”prévoyant que “la ratification n’aura pas lieu” sans un débat approfondi par les députés, si demandé.

Le comité du commerce des Communes a lancé des appels à un tel débat, tout en critiquant son incapacité à examiner correctement l’accord, mais les députés partiront pour leurs vacances d’été sans que cela ait lieu.

Les militants pour le commerce équitable et l’environnement ont accusé les ministres de « courir le temps » avant la ratification en vertu de la loi sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance.

Ruth Bergan, directrice du Trade Justice Movement, a exhorté les députés à exiger un débat d’urgence avant mercredi, déclarant: “Ce gouvernement a été absolument éhonté en ignorant les appels du Parlement à un examen plus approfondi”.

Nick Dearden, de Global Justice Now, a déclaré: “Le Royaume-Uni est sur le point d’approuver son premier nouvel accord commercial depuis des décennies – un accord qui menacera des milliers d’emplois agricoles britanniques – avec à peine un murmure.”

Et le Dr Nick Palmer, responsable de Compassion in World Farming UK, a averti: «Les accords de libre-échange sans garanties adéquates auront un impact négatif sur les normes actuelles de bien-être animal du Royaume-Uni pour les décennies à venir – sapant complètement nos réglementations durement gagnées et sapant sérieusement le bien-être supérieur, les pâturages à base d’agriculteurs.

Un nouveau sondage commandé par les deux premiers groupes a révélé que 78% des Britanniques souhaitent que les députés débattent des avantages et des inconvénients des nouveaux accords commerciaux avant leur entrée en vigueur.

Et 70% pensent que le Parlement devrait avoir la garantie d’un vote sur la conclusion ou non d’un accord commercial, selon l’enquête de Yonder Consulting.

L’accord a une importance politique énorme pour le gouvernement – en tant que premier accord post-Brexit avec un nouveau partenaire – mais ne devrait ajouter que 0,08% à l’économie et pas avant 2035.

Les agriculteurs sont en colère contre la suppression des droits de douane sur le bœuf et l’agneau importés, jusqu’à un «plafond» sur les ventes plusieurs fois supérieur au niveau actuel de la viande australienne vendue dans ce pays.

La propre évaluation d’impact du gouvernement a révélé que l’accord coûtera aux agriculteurs et aux producteurs alimentaires près de 300 millions de livres sterling, malgré le vœu de Boris Johnson de les “protéger”.

Il y a aussi de la colère contre le fait que le Royaume-Uni ait secrètement abandonné sa promesse de lier l’Australie à l’objectif d’augmentation de la température mondiale de 1,5 ° C au cœur des négociations climatiques de la Cop26 de l’année dernière.

Une demande d’accès à l’information (FOI) a révélé que Liz Truss – alors secrétaire au commerce de 2019 à 2021 et maintenant candidate à la direction des conservateurs – a reçu des avertissements détaillés sur l’impact sévère sur les secteurs agricole et alimentaire.

Cependant, les prévisions de pertes – issues des accords australien et néo-zélandais – ont été tenues secrètes lors du lancement des pourparlers en 2020.

Le Département du commerce international (DIT) n’a pas répondu aux critiques selon lesquelles la promesse d’un débat n’avait pas été tenue, mais a fait valoir que le Parlement disposait de “six mois pour examiner le texte juridique”.