Les ministres risquent la défaite des Lords face à un projet visant à aider les constructeurs d’habitations en supprimant la loi sur la pollution des rivières – La politique britannique en direct

il y a 33 mois 04h25 HAE

Bonjour. La politique est une question de choix, et hier, après avoir tergiversé pendant quinze jours, le parti travailliste a fait un choix. Il a décidé de voter contre le projet de Michael Gove visant à supprimer une ancienne loi sur la pollution des rivières (neutralité nutritionnelle, dans le jargon) dans l’espoir que cela débouchera sur la construction de milliers de logements supplémentaires.

Les ministres risquent désormais de perdre lorsque leurs pairs voteront sur la question plus tard dans la journée. La défaite n’est pas inévitable – les Conservateurs ont plus de pairs que les Travaillistes et les Libéraux-Démocrates réunis – mais les crossbenchers ont l’avantage dans des débats comme celui-ci, et les Lords ont toujours voté pour des mesures visant à protéger les protections environnementales associées à l’adhésion à l’UE.

Si les propositions de Gove sont rejetées lors du vote sur le projet de loi de nivellement et de régénération, le gouvernement ne pourra pas les réinsérer lorsque le projet de loi reviendra aux Communes, car l’amendement concerné n’a été présenté que lorsque le projet de loi était devant les Lords.

Voici Hélène Horton’C’est l’histoire du jour au lendemain sur le déménagement.

Les travaillistes s’opposeront aux projets « imprudents » des conservateurs visant à abroger les lois européennes sur la pollution En savoir plus

Angela Raynerle leader adjoint du parti travailliste et secrétaire fantôme à la mise à niveau, et Steve Reedle secrétaire fantôme à l’Environnement, a annoncé cette décision dans un article du Times dans lequel il accuse le gouvernement de « créer un faux récit qui oppose la construction de logements à la protection de notre environnement naturel ».

Le danger pour Keir Starmer est qu’après avoir travaillé dur pour présenter le Parti travailliste comme étant du côté « des bâtisseurs, pas des bloqueurs », cela permettrait aux conservateurs de dire le contraire. Nous avons des logements familiaux aujourd’hui et il serait surprenant que Rishi Sunak ne passe pas son temps à accuser les travaillistes de bloquer le développement (à cause de cela) et d’encourager les grèves (à cause de ce que Rayner a dit au TUC hier).

En vérité, les deux parties sont un peu pâtissières sur la neutralité nutritionnelle ; ils veulent tous deux plus de logements et des rivières plus propres. Comme l’a annoncé le gouvernement quand il a exposé ses plans, il pense pouvoir compenser l’impact de la suppression de la règle de neutralité nutritionnelle par d’autres mesures visant à lutter contre la pollution des rivières. Les travaillistes affirment également que « le statu quo n’est clairement pas une option » et qu’ils ont leur propre plan pour mettre un terme à la neutralité des nutriments qui freine la construction de logements (impliquant ce que l’on appelle les « conditions Grampiennes » – nous y reviendrons prochainement).

Mais le débat public est souvent façonné par les gros titres plutôt que par les nuances, et les travaillistes veulent présenter les conservateurs comme le parti de la pollution des rivières.

Voici le programme de la journée.

9h : Mick Lynch, secrétaire général du syndicat RMT, et d’autres personnalités de l’industrie ferroviaire témoignent devant la commission des transports des Communes sur l’accessibilité et les fermetures de billetterie proposées.

9h45 : Jonathan Brearley, directeur général d’Ofgem, témoigne devant le comité de l’énergie des Communes sur la préparation de l’hiver.

11h : Les pairs débattent du projet de loi de mise à niveau et de régénération. C’est le septième jour du débat à l’étape du rapport, et à un moment donné (le débat se poursuivra dans l’après-midi), il y aura un vote sur la proposition du gouvernement visant à se débarrasser des réglementations de neutralité en éléments nutritifs de l’ère européenne – des règles visant à prévenir la pollution des rivières. qui, selon les ministres, freinent la construction de logements.

11h : Lucy Frazer, la secrétaire à la Culture, témoigne devant le comité des communications des Lords.

12h : Rishi Sunak affronte Keir Starmer dans les logements familiaux.

Après-midi: Starmer se rend à La Haye pour une réunion avec Europol sur la manière dont les travaillistes traiteraient les petits bateaux.

De plus, à un moment donné aujourd’hui, Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, organise une table ronde au n°10 sur les préparatifs du NHS pour l’hiver.

