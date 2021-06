Les ministres «rendront les vaccins Covid obligatoires pour le personnel des maisons de soins»

Les ministres se prépareraient à annoncer que les travailleurs des foyers de soins seront tenus de se faire vacciner obligatoirement contre le coronavirus.

Le gouvernement a tenu une consultation sur la proposition controversée en tant que mesure visant à protéger les plus vulnérables de contracter Covid-19.

Les responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) n’ont pas démenti un rapport du Guardian indiquant que les ministres approuveraient la mesure pour les travailleurs sociaux en Angleterre.

Selon les plans, le personnel travaillant avec des adultes aura 16 semaines pour se faire vacciner ou risque de perdre son emploi, selon le journal.

Une porte-parole du DHSC a déclaré : « Les vaccins sont notre moyen de sortir de cette pandémie et ont déjà sauvé des milliers de vies – avec des millions de personnels de santé et de soins vaccinés.

«Notre priorité est de nous assurer que les personnes dans les maisons de soins sont protégées et nous avons lancé la consultation pour savoir si et comment le gouvernement pourrait faire avancer une nouvelle exigence pour les fournisseurs de maisons de soins pour adultes, s’occupant de personnes âgées, de déployer uniquement du personnel qui a eu une vaccination Covid-19 ou avoir une exemption appropriée. »

Elle a ajouté que la réponse du ministère à la consultation sera publiée « en temps voulu ».

Parlant sur Nouvelles du ciel, la ministre du cabinet Liz Truss a refusé de se demander si le gouvernement avait décidé de rendre obligatoires les vaccinations pour le personnel des maisons de soins, déclarant mercredi : « Nous sommes actuellement en consultation sur cette question. Ce que nous savons, c’est qu’il est extrêmement important que le personnel de les maisons de retraite sont vaccinées.

«Nous avons une population extrêmement vulnérable dans nos maisons de soins et s’assurer que le personnel est vacciné est une priorité.»

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait sa position si elle avait un parent dans un foyer, Mme Truss a déclaré: « Je voudrais que le personnel soit vacciné, bien sûr que je le ferais, car je voudrais que mon parent soit protégé. »

Cependant, plusieurs groupes de soins et syndicats ont fait part de leurs inquiétudes concernant la vaccination obligatoire et les critiques de la proposition ont soulevé des questions éthiques et ont averti que la contrainte pourrait durcir l’opposition chez ceux qui hésitent à se faire vacciner.

L’organisme britannique de surveillance des droits de l’homme, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, a toutefois conclu qu’il était « raisonnable » d’exiger légalement que le personnel des foyers de soins soit vacciné.

Mais il a conseillé d’inclure des garanties pour minimiser le risque de discrimination en incluant des exemptions, y compris pour le personnel qui ne peut pas être vacciné pour des raisons médicales. Des réflexions sont en cours sur l’opportunité d’étendre la mesure au personnel du NHS.