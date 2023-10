Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les ministres sont en train de revoir la définition de l’extrémisme, dans le but de permettre aux conseils municipaux et aux forces de police de suspendre le financement des organisations caritatives et des groupes religieux ayant exprimé des opinions haineuses.

Le secrétaire d’État à Leveling Up, Michael Gove, aurait ordonné aux responsables d’élaborer une nouvelle définition officielle de l’extrémisme dans le but de contrer la haine, y compris l’antisémitisme.

Cela fait suite à l’arrestation de neuf personnes dans le centre de Londres samedi lors d’une manifestation pro-palestinienne essentiellement pacifique, avec au moins 100 000 manifestants appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Sept d’entre eux étaient des atteintes présumées à l’ordre public, dont un certain nombre sont traités comme des crimes de haine, tandis que deux concernent des agressions présumées contre des agents.

La police métropolitaine sur X, anciennement Twitter, a confirmé qu’elle examinait un potentiel « incident de crime haineux » à Trafalgar Square à la suite de chants faisant référence à la bataille médiévale de Khaybar, faisant référence au massacre de Juifs en 628 par les forces islamiques.

Les agents ont également donné suite aux informations selon lesquelles un pamphlet faisant l’éloge du Hamas était vendu le long du parcours, a confirmé la force sur les réseaux sociaux.

Le Hamas, qui a mené une attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué 1 400 personnes, est une organisation terroriste interdite au Royaume-Uni, et les expressions de soutien à son égard sont interdites.

Dans un développement rapporté pour la première fois par Le télégraphe du dimanchedes responsables du ministère de la Mise à niveau, du logement et des communautés examinent une nouvelle définition suggérée de l’extrémisme haineux.

Les travaux auraient commencé avant que la violence n’éclate à nouveau au Moyen-Orient.

Le département de Whitehall envisage les définitions publiées en 2021 dans le cadre d’un rapport auquel Sir Mark Rowley, aujourd’hui chef du Met, a participé.

Le rapport exhorte les ministres à faire davantage pour éradiquer l’extrémisme, l’organisme de surveillance officiel, la Commission de lutte contre l’extrémisme, concluant alors que les lacunes de la législation actuelle rendaient plus difficile la lutte contre « l’extrémisme haineux ».

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur examine les modifications potentielles à la législation sur le terrorisme, Le télégraphe du dimanche signalé.

Les manifestations pro-palestiniennes au Royaume-Uni, ainsi que d’autres manifestations à Manchester, Glasgow et Belfast – et une autre prévue dimanche à Bristol – se sont déroulées dans un contexte de détérioration de la situation au Moyen-Orient.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à son pays que l’armée avait ouvert une « deuxième étape » dans la guerre contre le Hamas en envoyant des forces terrestres à Gaza et en élargissant les attaques depuis le sol, les airs et la mer.

Il a déclaré que ces chiffres ne feraient qu’augmenter avant une vaste invasion terrestre dans le territoire de 25 milles.

M. Netanyahu a ajouté : « Ce sera long et difficile. Nous sommes prêts.”

Un bombardement israélien, décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre, a coupé la plupart des communications dans la bande.

Cela a largement coupé les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée du monde et des autres.

Le bilan des morts palestiniens à Gaza s’est élevé samedi à un peu plus de 7 700 personnes depuis le début de la guerre il y a trois semaines, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Une source n°10 a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak avait été informé de l’évolution de la guerre tout au long du week-end.

L’intensification des combats a poussé le leader travailliste Sir Keir Starmer à modifier sa position sur le conflit.

Le chef de l’opposition soutient la pression diplomatique du gouvernement conservateur britannique en faveur de « pauses humanitaires » dans les combats pour permettre l’aide à Gaza et permettre aux personnes piégées dans le territoire bombardé de partir.

Mais de nombreux ministres fantômes ont rompu les rangs samedi pour exprimer leur soutien à un cessez-le-feu.

L’équipe de Sir Keir a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé si les députés de premier plan poussant publiquement à un cessez-le-feu, notamment le ministre fantôme du ministère de l’Intérieur, Jess Phillips, et le solliciteur général fantôme, Andy Slaughter, seraient en mesure de rester en poste, après s’être écartés de la position officielle du Labour.