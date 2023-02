Les ministres “punissent” les infirmières en Angleterre, déclare le syndicat alors que le NHS est frappé par la plus grande grève

Un dirigeant syndical a accusé le gouvernement d’avoir choisi de “punir” les infirmières après qu’un ministre de la Santé a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de réexamen des salaires du NHS pour cette année, alors que le service de santé en Angleterre fait face à ce qui devrait être la plus grande grève de sa histoire.

L’action revendicative de lundi est la première fois que les infirmières et le personnel ambulancier du NHS en Angleterre arrêtent de travailler simultanément, au milieu d’un différend en cours sur les salaires et le personnel.

Sur une ligne de piquetage très fréquentée à l’extérieur de l’hôpital St Mary’s à Paddington, Pat Cullen, secrétaire général du Royal College of Nursing, a déclaré: “Nous sommes aujourd’hui dans une situation où ce gouvernement a choisi de punir les infirmières d’Angleterre au lieu de contourner un table et me parler de rémunération de la même manière qu’ils l’ont fait au Pays de Galles et en Écosse.

Entouré d’infirmières tenant des pancartes avec des pancartes indiquant “Il est temps de payer équitablement le personnel infirmier” et “Les pénuries d’aujourd’hui coûtent des vies”, Cullen a déclaré que des centaines de milliers d’infirmières étaient en grève, donnant à la MRC le “mandat le plus fort de toute profession infirmière dans le monde”. et ils n’abandonneraient pas jusqu’à ce que le gouvernement “se réveille[s] se lève et écoute leur voix ».

La MRC, qui organise deux journées d’action, a déclaré qu’elle appelait deux fois plus de ses membres que lors des grèves précédentes en décembre et janvier. Les équipes d’ambulance et les gestionnaires d’appels reprendront le travail mardi mais doivent ensuite arrêter le travail vendredi.

Les infirmières sur la ligne de piquetage ont partagé à quel point les bas salaires et les charges de travail élevées les éloignaient du NHS. Yoga Sundaram, qui a quitté l’Inde il y a deux ans pour travailler au NHS après cinq ans en tant qu’infirmier et sage-femme dans son pays d’origine, a déclaré que de nombreux médecins et infirmières venus de l’étranger avaient quitté le NHS en quelques mois “alors qu’ils en venaient à se renseigner sur le niveau de salaire et ils ne peuvent rien faire », tandis que ceux qui sont restés ont dû contracter des emprunts juste pour payer leurs factures.

Angela Unufe, une ancienne infirmière du NHS dans le Nottinghamshire, a déclaré qu’elle avait occupé un poste de directrice de service dans une clinique privée de santé mentale en 2019 pour améliorer son salaire et son équilibre travail-vie personnelle. Elle a déclaré que les services fonctionnaient régulièrement avec des «nombres dangereusement bas». “Nous en sommes arrivés à une situation où, en tant que gestionnaires, nous devons remplacer les infirmières qui ne sont pas en poste, car nous ne pouvons pas obtenir les infirmières car il n’y a pas d’infirmières là-bas, car personne ne veut travailler pour des cacahuètes”, a-t-elle déclaré.

Victoria Busk, une infirmière associée stagiaire en grève à Birmingham, a déclaré: «Cela ne fera qu’empirer car de plus en plus de personnes quitteront la profession. Parce que si vous pouviez être payé le même montant pour faire quelque chose qui implique beaucoup moins de responsabilités et beaucoup moins de stress, pourquoi ne le feriez-vous pas ? Ce sont les quelques-uns d’entre nous qui sont vraiment passionnés par ce que nous faisons qui sont encore là et qui veulent rester ici. Nous demandons simplement au gouvernement de nous permettre de le faire.

S’adressant aux radiodiffuseurs à Bristol, le dirigeant travailliste, Keir Starmer, a déclaré que les grèves généralisées de lundi étaient “un signe de honte pour le gouvernement”. Il a dit que beaucoup de gens seraient “absolument sidérés que le gouvernement reste assis, ne faisant preuve d’aucun leadership au milieu d’une crise du coût de la vie, rendant la situation bien pire qu’elle ne le serait autrement”.

Starmer a ajouté : « Personne ne veut voir ces grèves, personne ne veut être en grève – la dernière chose que les infirmières veulent faire est d’être en grève. Ce qu’ils veulent, c’est un gouvernement qui puisse faire preuve de leadership, se mettre autour de la table des négociations et régler ce différend.

Maria Caulfield, ministre de la Santé mentale et de la Stratégie pour la santé des femmes, qui est elle-même infirmière et membre de la MRC, a déclaré que le salaire serait à l’ordre du jour de toute discussion future, “mais seulement l’accord de l’année prochaine”.

Elle a déclaré à Sky News lundi: “Nous avons été assez clairs sur le fait que nous n’allons pas examiner la rémunération de l’année en cours. Cela a été convenu en avril par les syndicats et par le gouvernement et accepté dans son intégralité. Nous voulons vraiment nous concentrer sur les récompenses salariales à venir.

Sur TalkTV, elle a exhorté les syndicats de la santé à “revenir autour de la table et à annuler les grèves”, comme l’ont fait les syndicats de la santé en Écosse, où ils négocient le règlement salarial de l’année prochaine.

Steve Barclay, le secrétaire à la santé, qui a réitéré son appel aux syndicats pour qu’ils annulent les grèves, n’a pas eu de pourparlers avec les syndicats de la santé depuis le mois dernier, sans qu’aucune tentative apparente n’ait été faite pour relancer les négociations.

Lorsqu’on lui a demandé si Barclay avait effectivement abandonné, Caulfield a évoqué les pourparlers de janvier, affirmant qu’il “avait tenu des réunions presque hebdomadaires avec un certain nombre d’entre eux”.

Cullen a déclaré qu’elle avait écrit à Rishi Sunak pour l’exhorter à “résoudre cette impasse”, affirmant qu’il était inutile de consacrer plus de fonds au NHS sans effectifs appropriés.