Les ministres prévoient de sévir contre les entreprises énergétiques «arnaques» dans le cadre d’une refonte majeure du marché britannique de l’énergie.

Le secrétaire aux affaires Alok Sharma devrait annoncer demain des mesures visant à empêcher les sociétés énergétiques de punir les clients de longue date avec des tarifs élevés – connus sous le nom de «pénalité de fidélité».

De nombreuses entreprises proposent leurs offres les moins chères à de nouveaux clients, mais les basculent automatiquement vers des tarifs standard plus chers à la fin des contrats.

Les autorités envisagent également de légiférer pour réglementer les nouveaux compteurs intelligents à faible consommation d’énergie, craignant qu’ils ne soient vulnérables au «piratage» par des puissances étrangères.

Les plans ont été élaborés dans le cadre de la préparation du nouveau livre blanc sur l’énergie du gouvernement, qui est un plan de réforme du secteur énergétique britannique après l’engagement de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050.

Le document présentera également des plans d’investissement majeur dans l’éolien offshore, l’hydrogène propre, le captage du carbone et l’énergie nucléaire, soutenant jusqu’à 220 000 emplois qualifiés dans des zones industrielles telles que Merseyside, Humber et Teesside.

Les retraités et les ménages à faible revenu bénéficient également d’un soutien grâce à une prolongation de cinq ans du programme de remise au chaud, qui réduit de 140 £ les factures d’électricité annuelles.

La prolongation jusqu’en 2026 permettra à trois millions de ménages de bénéficier des remises.

Les estimations de l’industrie suggèrent que 12 millions de foyers paient des centaines de livres en trop, ajoutant chaque année plus de 2 milliards de livres aux factures énergétiques britanniques.

Mais les réformes du gouvernement signifient que les entreprises énergétiques ne pourront plus faire passer leurs clients à des tarifs plus élevés sans leur consentement.

Au lieu de cela, lorsque les contrats prendront fin, les entreprises énergétiques devront soit donner aux clients le choix d’accepter un tarif moins cher, soit les passer automatiquement à une nouvelle offre compétitive.

Une source de Whitehall a déclaré: «Nous ne pensons pas que les entreprises énergétiques devraient être en mesure de renouveler indéfiniment des contrats ou de punir des consommateurs fidèles de longue date.

Cette décision fait suite aux pressions exercées par la société d’énergie renouvelable Bulb, qui a exhorté ce mois-ci le ministre de l’Énergie Kwasi Kwarteng à mettre fin à la «situation inacceptable».

Hier soir, le PDG de Bulb, Hayden Wood, a salué le remaniement, qui a été décrit comme similaire aux plans du chien de garde de FCA City visant à interdire la pratique de la « marche des prix » sur les contrats d’assurance habitation et automobile, qui voit des clients de longue date renouveler leur les primes annuelles sont plus élevées que les nouveaux clients.

M. Wood a déclaré: « Des millions de ménages fidèles ont payé des centaines de livres de plus cette année sans aucune faute de leur part.

« Vous seriez choqué si votre café local commençait à vous facturer plus parce que vous êtes un habitué – cela ne devrait pas être différent avec les entreprises d’énergie.

« Nous voulons plus d’équité et de transparence sur le marché de l’énergie et c’est une étape importante pour y parvenir. » En septembre, la subvention de 2 milliards de livres sterling pour les maisons vertes a octroyé aux familles à faible revenu des subventions allant jusqu’à 10000 livres sterling pour isoler leurs maisons, ce qui peut réduire jusqu’à 500 livres les coûts énergétiques annuels.

La source de Whitehall a ajouté: «Le gouvernement révolutionne la façon dont le Royaume-Uni alimente ses maisons, ses bâtiments et son industrie – mais nous révisons également le système en faveur du consommateur.

C’est pourquoi nous allons faciliter encore plus le passage des gens à des tarifs moins chers et réduire leurs factures afin qu’ils puissent garder plus d’argent dans leur poche.