Les ministres prévoient d’abandonner les objectifs du NHS England pour “augmenter l’efficacité”

Le gouvernement se prépare à abandonner les objectifs nationaux du NHS dans le but de « renforcer l’efficacité », dans le cadre des recommandations d’un examen mené par un ancien secrétaire à la santé du travail. Patricia Hewitt a dirigé la mission commandée par le gouvernement passer en revue dans le NHS en Angleterre, en examinant comment les nouveaux systèmes de soins intégrés (ICS) pourraient fonctionner efficacement. Le chancelier, Jeremy Hunt, a annoncé l’évaluation lors du budget d’automne. Les travaillistes ont averti le gouvernement que la suppression de ces objectifs équivaut à «la suppression totale des normes». Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que la réponse aux problèmes rencontrés par le NHS était de “réduire les temps d’attente, pas de réduire les normes pour les patients”. L’examen a été lancé dans l’espoir que les SCI pourront fonctionner avec moins d’objectifs nationaux et plus de contrôle afin qu’ils soient responsables des performances et des dépenses. Le journal i a rapporté que la majorité des objectifs de l’Angleterre seraient abandonnés, l’accent étant mis davantage sur la gestion locale du système de santé dans le même esprit que les écoles. Streeting a déclaré: «Après des années de non-respect des normes de base pour les patients, le gouvernement cherche maintenant à édulcorer ou à supprimer complètement les normes. La réponse est de réduire les temps d’attente, pas de réduire les normes pour les patients. C’est une honte que les patients passent 24 heures dans les urgences, que les victimes présumées de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral attendent environ une heure pour une ambulance et que les patients attendent plus longtemps pour des soins contre le cancer chaque année depuis 2010. «Le prochain gouvernement travailliste conviendra d’un plan avec le NHS pour ramener les temps d’attente à des niveaux sûrs et acceptables, et commencera immédiatement à y travailler. Au cœur de ce plan se trouvera notre promesse de former une nouvelle génération de médecins et d’infirmières, financée par la suppression du statut fiscal non-dom. Les chiffres du NHS montrent que 68,9% des patients d’urgence en Angleterre ont été vus dans les quatre heures le mois dernier, contre 69,3% en octobre, ce qui en fait sa pire performance jamais enregistrée. Le service de santé a pour objectif qu’au moins 95% des patients fréquentant A&E soient vus dans les quatre heures, mais cet objectif n’a pas été atteint à l’échelle nationale depuis 2015. Lorsque l’examen Hewitt a été annoncé en novembre, il a été chargé d’explorer comment « responsabiliser les dirigeants locaux », notamment en « réduisant le nombre d’objectifs nationaux ». Hewitt était considéré comme un modernisateur dans les années Blair, ayant travaillé comme secrétaire à la santé dans son administration finale. Elle a été députée de Leicester West de 1997 à 2010. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Une première ébauche du rapport de Hewitt est attendue d’ici la fin janvier, avec une version finale d’ici la mi-mars.

Annonçant le nouveau rôle de Hewitt en tant que conseiller sur les nouvelles unités administratives du NHS, Hunt a déclaré: «J’ai demandé à l’ancienne secrétaire à la santé et présidente du système de soins intégrés Norfolk et Waveney, Patricia Hewitt, de m’aider, ainsi que la secrétaire à la santé. [to advise] nous sur la façon de s’assurer que les nouveaux conseils de soins intégrés fonctionnent correctement avec une autonomie et une responsabilité appropriées.