Les ministres « prendraient jusqu’en 2036 pour renvoyer les demandeurs d’asile déboutés au rythme actuel »

Le gouvernement mettrait jusqu’en 2036 pour expulser les demandeurs d’asile déboutés au rythme actuel, a déclaré le Parti travailliste en réitérant son engagement à accélérer les retours.

Près de 40 000 attendent, mais seulement 3 000 sont expulsés chaque année, a averti le parti, accusant la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de rien d’autre que de « promesses vides ».

L’accusation intervient au début d’une semaine d’annonces sur l’engagement phare de Rishi Sunak d' »arrêter » les traversées dangereuses de petits bateaux amenant des milliers de personnes au Royaume-Uni à travers la Manche.

Mais le gouvernement a été accusé de « cuisiner les livres » alors que The Independent a révélé que des milliers de demandes d’asile avaient été retirées du système suite au vœu de Rishi Sunak de résorber un arriéré historique d’ici la fin de cette année.

En seulement trois mois, plus de 6 000 personnes ont été rayées de la liste sans avoir été pleinement évaluées.

Les raisons incluent qu’ils n’ont pas assisté à des rendez-vous ou à des entretiens, ce qui signifie que plus de demandes sont maintenant retirées que décidées, suscitant des affirmations selon lesquelles les chiffres sont réduits «par la porte dérobée».

Dans le cadre d’une volonté de prendre les devants sur la question, le n ° 10 a annoncé que des géants des médias sociaux comme Tik Tok s’associeraient à la National Crime Agency pour réprimer les publicités qui attirent les gens dans des traversées mortelles de petits bateaux.

Concernant le rythme actuel des expulsions, la secrétaire d’Etat à l’Intérieur Yvette Cooper a accusé Mme Braverman d’avoir « totalement perdu toute emprise sur le système d’asile ».

« Tout ce qu’elle fait, c’est intensifier la rhétorique et faire de plus en plus de promesses vides, tout en ne tenant pas », a-t-elle ajouté.

Le coût du logement des demandeurs d’asile dans les hôtels est actuellement de 6 millions de livres sterling par jour.

Mme Cooper a ajouté: « Le travail accélérerait la prise de décision pour mettre fin à l’arriéré coûteux, afin que ceux qui ont fui la persécution reçoivent un soutien approprié et que ceux qui n’ont pas le droit d’être dans ce pays soient renvoyés. »

Les traversées de la Manche de vendredi de 262 personnes dont des enfants étaient les premières depuis le 26 juillet en raison de conditions météorologiques épouvantables.

Ils portent le nombre total provisoire détecté par le ministère de l’Intérieur à près de 15 000 jusqu’à présent cette année.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le nombre inacceptable de personnes risquant leur vie en effectuant des traversées dangereuses exerce une pression sans précédent sur notre système d’asile.

« Le gouvernement s’attaque à l’immigration clandestine et aux dommages qu’elle cause en expulsant ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni. »