Des sources gouvernementales ont déclaré que le Premier ministre n’avait enfreint aucune règle et était resté «local» – un terme que les ministres n’ont jamais cherché à définir pendant les restrictions de Covid.

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, a défendu M. Johnson lors de la conférence de presse de Downing Street mardi, affirmant que les gens devraient « exercer leur jugement » lorsqu’ils font de l’exercice et rester à l’écart des autres. « Il est clair que le Premier ministre a fait cela quand il faisait son exercice quotidien », a-t-elle déclaré.

Martin Hewitt, le président du Conseil national des chefs de police, a rejeté l’idée de fixer une distance par la loi car il serait trop difficile de prouver la distance parcourue par quelqu’un.

Il a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street: «Je ne pense pas que nous soyons dans une position où nous voulons définir une distance particulière, car si un policier arrêtait quelqu’un, comment prouveriez-vous qu’une personne se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de cette distance? Je pense que c’est plus simple que ça.

« Il existe une exemption qui vous permet de faire de l’exercice, et je pense que c’est tout à fait correct pour la santé physique et mentale des gens. Je pense que vous devez vous poser deux questions. S’il y a une exemption, la première question est ‘est-ce que je sors et faire cela aujourd’hui essentiel?

« Si la réponse à cette question est oui, alors vous devez vous demander » comment puis-je mener cet exercice de la manière la plus sûre possible? » Je comprends pourquoi la question du « local » est devenue assez totémique, mais je pense que ce n’est pas la bonne question à se poser. «

Dame Cressida et M. Hewitt ont confirmé que les agents de police se déplaçaient « plus rapidement » vers l’application de la loi, « en particulier lorsque quelqu’un enfreint la loi et enfreint les règlements » alors que le pays est confronté à une crise sanitaire.

Boris Johnson a-t-il enfreint les règles? Le message «rester local» devrait-il être défini plus clairement? Que signifie pour vous «rester local»? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous