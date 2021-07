On a dit aux MINISTRES d’arrêter de dire « It’s Coming Home » parce que la chanson anglaise « ne passe pas bien à l’étranger », a-t-on rapporté.

Le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports a averti que les paroles de la chanson pourraient faire échouer la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Boris Johnson a exhorté cette semaine les Three Lions à « le ramener à la maison » après leur victoire héroïque contre le Danemark mercredi Crédit : Reuters

Et dans une note d’information aux patrons, les ministres ont été exhortés à ne pas utiliser la phrase avec les médias – alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Italie en finale de l’Euro 2020 dimanche.

Un e-mail de Whitehall vu par PoliticsHome, disait: « Comme souligné précédemment, veuillez encourager vos ministres à ne pas utiliser » ça rentre à la maison « avec les médias d’information et les médias sociaux.

« Je sais que nous nageons à contre-courant, mais nous savons que cela ne se passe pas bien à l’étranger – et stratégiquement, nous devons faire tout notre possible pour nous rendre accueillants envers les autorités du football lorsque le Royaume-Uni et l’Irlande envisagent une offre pour 2030. »

It’s coming home sont les mots d’ouverture et le refrain de Three Lions, écrits par David Baddiel, Frank Skinner et les Lightning Seeds pour l’Euro ’96 en Angleterre.

Ils sont devenus une partie intégrante du football anglais avec Boris Johnson exhortant même la nation à « le ramener à la maison » après la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark mercredi.

Mais beaucoup ont rapidement mal interprété la chanson, Baddiel étant contraint de défendre le coup cette semaine.

David Baddiel a été contraint de défendre la chanson cette semaine Crédit : Twitter

Des élèves de l’école Stratford upon Avon dans le Warwickshire alignent le sort « It’s Coming Home » avant la finale d’Angleterre dimanche Crédit : PA

Un pilote a épelé les lettres à l’aide d’un tracker de vol dans le ciel

Répondant à un écrivain américain, qui a déclaré que la chanson était un « psychodrame du Brexit », le comédien a écrit : « Il s’agit de la façon dont nous perdons principalement mais pensons toujours de manière irrationnelle que cette fois, l’espoir pourrait triompher de l’expérience.

« Il s’agit de désir et de pensée magique. Il s’agit de la condition d’être un fan de football.

« Certes, les gens ont compris que Football’s Coming Home signifiait toutes sortes de b ******s. »

Un utilisateur de Twitter a répondu : « Certaines personnes liront n’importe quoi dans les choses, n’est-ce pas ?!

« C’est une chanson d’amour sur l’équipe d’Angleterre et sur le fait d’être un fan de football en général. »

Un autre a déclaré: « C’est l’optimisme d’être fan d’un club ou d’une nation qui ne gagne jamais plus que tout.

« Vous arrivez toujours chaque semaine en pensant que vous gagnerez. »

Les fans ont scandé la chanson toute la semaine, les paroles résonnant dans tout le pays après que l’Angleterre a battu le Danemark 2-1 mercredi.

Un mégafan a même pris son envol pour griffonner le message emblématique sur le radar de vol, en insérant les coordonnées sur son GPS avant la finale de dimanche.

Le pilote Ben Davis a créé le chef-d’œuvre qui apparaît sur FlightRadar24 dans une heure et demie après avoir décollé de l’aérodrome de Finmere dans l’Oxfordshire jeudi soir.

Ben a déclaré : « C’était juste pour exprimer mon soutien au pays. J’ai pensé que plutôt que de regarder la télé, j’ai dit à ma femme que j’avais une idée et j’étais parti. »

Les fans anglais – photographiés après leur victoire au Danemark – ont chanté la chanson toute la semaine Crédit : Reuters