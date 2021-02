Le gouvernement n’a pas tiré les leçons de la première vague de coronavirus au printemps dernier, entraînant un verrouillage national retardé et un taux de mortalité plus élevé à Noël, a suggéré le professeur Neil Ferguson.

Le conseiller scientifique principal, qui siège au comité gouvernemental sur les virus d’urgence Nervtag, a déclaré qu’un consensus «fragmenté» sur le niveau correct de restrictions signifiait que le pays était dans une position plus faible avant l’hiver.

«Si nous avions appris correctement les leçons de la première vague, nous aurions été dans une meilleure situation à l’approche de Noël et des niveaux d’infection beaucoup plus faibles et donc moins de décès», a-t-il déclaré à Sky News.