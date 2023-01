Les ministres néerlandais et allemand des Affaires étrangères condamnent l’expulsion d’enfants ukrainiens par des Russes

Les ministres allemand et néerlandais des Affaires étrangères ont condamné lundi l’expulsion par les Russes de milliers d’enfants ukrainiens, la qualifiant de politique délibérée d’enlèvements cruels et inhumains qui déchire les familles.

Depuis que Moscou a lancé sa guerre en Ukraine il y a près d’un an, les Russes ont été accusés d’avoir expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe pour les élever comme les leurs. Au moins 1 000 enfants ont été saisis dans des écoles et des orphelinats de la région de Kherson pendant les huit mois d’occupation de la région par la Russie, selon les autorités locales. Leur sort est encore inconnu.

La Russie affirme que ces enfants n’ont pas de parents ou de tuteurs pour s’occuper d’eux, ou qu’ils ne peuvent pas être atteints. Mais l’AP a découvert que des responsables avaient expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe sans leur consentement, leur avaient menti qu’ils n’étaient pas recherchés par leurs parents, les avaient utilisés à des fins de propagande et leur avaient donné des familles et la citoyenneté russes.

GRETA THUNBERG SUPPRIMÉE PAR LA POLICE ALLEMANDE DU SITE DE PROTESTATION CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À LA MINE DE CHARBON

“La Russie doit rendre compte du sort de ces enfants”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d’une conférence de presse conjointe avec son collègue néerlandais Wopke Hoekstra à La Haye.

“Leurs parents, familles, soignants ne doivent plus être dans l’incertitude et la peur. Ces enfants ont leurs maisons avec leurs familles en Ukraine. Ces enfants n’ont pas quitté leur maison volontairement. Ces enfants ont été enlevés.”

Baerbock a déclaré que les ministres allemand et néerlandais travailleront avec des organisations telles que les Nations Unies et la Cour pénale internationale sur la question.

UN TRIBUNAL ALLEMAND ESSAIE D’IMPLIQUER LE VACCIN COVID SUR UN SURVIVANT DE L’HOLOCAUSTE

“Cette politique russe délibérée déchire les familles et traumatise les enfants”, a déclaré Hoekstra. “C’est cruel et c’est inhumain. Et permettez-moi de préciser que les enfants enlevés par la Russie doivent être renvoyés dans leur propre pays dès que possible.”

Pendant son séjour à La Haye, Baerbock a rendu visite à la CPI et s’est entretenu avec son procureur en chef, Karim Khan, qui a lancé une enquête en Ukraine l’année dernière après l’invasion de Moscou le 24 février. Il s’est rendu en Ukraine et a envoyé des équipes d’enquêteurs sur les lieux de crimes présumés, mais n’a encore annoncé aucun cas découlant de son enquête.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est largement considérée comme un acte d’agression qui relèverait de la définition du crime de la CPI, mais comme ni la Russie ni l’Ukraine ne sont membres du tribunal, Khan n’a pas compétence.

Cela a conduit à des appels à la création d’un tribunal international pour le crime d’agression en Ukraine. Hoekstra a déclaré à la fin de l’année dernière que les Pays-Bas – qui abritent déjà la CPI, la Cour internationale de Justice et d’autres tribunaux internationaux – seraient prêts à accueillir un tel tribunal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Baerbock a déclaré que l’Allemagne soutenait “le désir ukrainien d’établir un tribunal pour l’agression et les crimes de la Russie” et souhaitait également voir le Statut de Rome mis à jour afin que seule la nation qui est ciblée dans une campagne d’agression doive être membre de la CPI pour cela. avoir compétence.

Elle a également déclaré que l’Allemagne et les Pays-Bas “travailleront ensemble pour établir un organe d’enquête sur le crime d’agression russe”.