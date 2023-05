Les ministres ne sont pas impliqués dans le renvoi de Boris Johnson à la police au sujet de nouvelles allégations de violation du verrouillage, déclare le secrétaire à la Justice – La politique britannique en direct

il y a 15 mois 04.26 HAE

Bonjour. Partygate est de retour dans l’actualité et, même si Rishi Sunak s’est efforcé de se dissocier de Boris Johnson, les dernières révélations (résumées ici) posent toujours un sérieux problème à l’actuel Premier ministre, pour deux raisons.

Premièrement, et de toute évidence, chaque fois que partygate fait la une des journaux, cela rappelle aux électeurs pourquoi ils se sont retournés contre ce gouvernement. Quelque 80 % des gens pensent que le pays a besoin d’une nouvelle équipe de dirigeants. Sunak aimerait que les gens pensent qu’une nouvelle équipe est aux commandes, mais ce n’est qu’un rappel que Johnson n’est pas parti et que ses partisans sont sur les bancs du gouvernement.

Deuxièmement, dans un développement bizarre, certains conservateurs semblent avoir décidé que la personne à blâmer pour tout cela n’est pas Johnson lui-même, mais Sunak. Johnson lui-même a aidé à faire décoller cette théorie lorsqu’il a publié une déclaration suggérant qu’il était une victime. Un porte-parole de lui a déclaré :

Quel que soit le but politique, il est clair qu’une ultime tentative est en cours pour allonger l’enquête du Comité des privilèges alors qu’elle arrivait à son terme et pour saper M. Johnson.

Cela a alimenté les affirmations selon lesquelles il est victime d’une couture, qui sont rapportées avec sympathie dans les journaux conservateurs ce matin.

L’Express du mercredi : « C’est une couture ! Boris fait face à une nouvelle enquête policière sur le non-respect des règles » #BBCPapers #TomorrowsPapersAujourd’hui https://t.co/kS7PImwm0F pic.twitter.com/BlTPCMj8IL – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 23 mai 2023

Courrier de mercredi : « Boris menace de poursuivre le Cabinet Office pour ‘coudure’ de Covid » #BBCPapers #TomorrowsPapersAujourd’hui https://t.co/i2SS0EjGmN pic.twitter.com/NnS7Fwvcym – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 23 mai 2023

Dans le passé, les conservateurs du Brexiter ont fait valoir que partygate, et des histoires comme la révélation du cours de sensibilisation à la vitesse sur Suella Braverman, sont la preuve qu’un «blob» ténébreux, restant, de l’establishment mène une vendetta contre Johnson. Mais maintenant, selon certains des journalistes qui suivent le parti conservateur de plus près, certains conservateurs ont décidé que Sunak était responsable d’avoir permis que cela se produise.

Ceux-ci proviennent du Telegraph’s Christophe Espoir la nuit dernière.

Une source conservatrice senior me dit: «Il y a maintenant une chasse aux sorcières ouverte contre les membres de la droite du Parti conservateur.

« La direction du parti doit mettre fin à cela immédiatement.

« Des conversations actives sont en cours entre les députés sur la manière de réagir à cela et rien n’est sur la table. » – Christopher Hope📝 (@christopherhope) 23 mai 2023

Un ancien ministre du Cabinet conservateur m’a envoyé un texto ce soir : « Je ne croyais pas vraiment au ‘blob’ jusqu’à présent.

« Mais les événements de ces derniers jours – le briefing répété contre Suella et maintenant l’action de ce soir contre Boris – commencent à me faire réfléchir à nouveau. 1/2 – Christopher Hope📝 (@christopherhope) 23 mai 2023

Ancien ministre du Cabinet [continued]: « Si l’équipe du Premier ministre encourage tout cela d’une manière ou d’une autre, elle doit reculer rapidement, et si ce n’est pas le cas, elle doit prendre des mesures sévères pour une fois contre les fonctionnaires qui fuient contre les ministres. » 2/2 – Christopher Hope📝 (@christopherhope) 23 mai 2023

Et ceux-ci sont du Times Steven Swinford ce matin.

RUPTURE Boris Johnson s’allie à la mise et avertit qu’ils feront obstruction au gouvernement de Rishi Sunak à moins qu’il n’intervienne pour arrêter ce qu’ils considèrent comme une « chasse aux sorcières » Ils disent que c’est la « goutte d’eau » pour Johnson et avertissent que les députés et les membres qui soutiennent l’ancien Premier ministre commenceront à s’organiser –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 24 mai 2023

Boris allié : ‘Boris a soutenu le gouvernement mais cet acte est la goutte d’eau «Il y a un nombre croissant de députés qui veulent que la direction du parti agisse pour arrêter ces chasses aux sorcières et un groupe de députés se réunira aujourd’hui pour examiner les options. Pendant ce temps, les membres de tout le pays s’organisent ‘ –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 24 mai 2023

Les alliés de Boris Johnson affirment que la décision de le renvoyer à la police a été approuvée par les hauts ministres Ils ont dit que les ministres avaient une connaissance directe de ce qui se passait Ceci est démenti par le bureau du cabinet et le gouvernement, qui affirment qu’il n’y a eu aucune implication ministérielle –Steven Swinford (@Steven_Swinford) 24 mai 2023

Celui qui fait ces affirmations s’est aventuré profondément dans le territoire déséquilibré de la théorie du complot (Sunak n’a aucun motif possible de vouloir salir Johnson – sa crédibilité politique a diminué au cours des six derniers mois, et presque personne ne pense sérieusement qu’il est un challenger crédible en matière de leadership. plus). Mais le fait même que des gens du parti au pouvoir disent ces choses est extraordinaire.

Ce matin Alex Craie, le nouveau secrétaire à la Justice, a fait une tournée médiatique, et il a essayé d’abattre au moins une des théories diffusées par les partisans de Johnson – que les ministres étaient impliqués dans une décision d’adopter la nouvelle suggestion d’information que Johnnson a enfreint les lois de verrouillage à Checkers à la police. Voici ce que Chalk a dit à LBC sur ce qui s’est passé :

Une enquête Covid est en cours. Au cours de cette procédure, la documentation doit être nettoyée ou examinée par des avocats pour s’assurer qu’elle peut être divulguée de manière normale. Du matériel a été découvert qui a été transmis à la fonction publique. La fonction publique a considéré que conformément à leur code, et sans intervention ministérielle, je tiens à ce que cela soit absolument clair, cela a ensuite été transmis à la police. Du point de vue de la fonction publique, si elle s’y était assise et l’avait supprimée, les gens l’auraient critiquée. S’ils l’ont transmis, cela soulèvera également des questions. En fin de compte, la question de savoir si c’était le bon jugement pour le faire dépend de ce qu’il y a dans ces documents. Et je n’ai pas vu ces documents. Il est donc très difficile de porter un jugement et j’ai bien peur que cela doive suivre son cours normalement.

Je posterai plus de ses interviews sous peu.

Voici le programme de la journée.

9h45 : Jeremy Hunt, le chancelier, prend la parole lors du sommet des PDG du WSJ à Londres.

Midi: Rishi Sunak affronte Keir Starmer dans les PMQ.

Midi: Humza Yousaf, premier ministre écossais, répond aux questions des organisateurs du comité de Holyrood.

Après 12h30 : Les députés débattent des amendements de Lords au projet de loi retenu sur le droit de l’UE (révocation et réforme).

14h (heure du Royaume-Uni): Rachel Reeves, la chancelière fantôme, prononce un discours à Washington.

