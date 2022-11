Les ministres lancent une offre pour arrêter les petits bateaux, alors que le nombre de migrants dans la Manche atteint 40 000

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres devraient présenter lundi un plan visant à réduire le nombre de migrants non autorisés arrivant au Royaume-Uni par petit bateau à travers la Manche, le total pour 2022 ayant dépassé le record de 40 000.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que le plan comprendra des mesures visant à réduire l’utilisation des hôtels pour héberger les migrants arrivant sur les plages du Kent après avoir effectué la périlleuse traversée depuis la France.

On comprend que les ministres envisagent d’utiliser de grands sites comme des parcs de vacances, des logements pour étudiants ou même des bateaux de croisière pour héberger des migrants.

Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman devrait annoncer la conclusion d’un nouvel accord avec Paris, qui verra le Royaume-Uni payer 60 millions de livres supplémentaires pour augmenter le nombre de patrouilles sur les plages françaises.

Pour la première fois, des responsables des forces frontalières britanniques devraient être stationnés dans des centres de contrôle conjoints sur le sol français pour observer les opérations et partager des renseignements en direct.

Le plan en 10 points comprend également un programme d’expulsion accélérée pour les Albanais, afin d’évaluer les demandes d’asile et d’expulser les demandeurs déboutés en quelques jours. Et les ministres promettront de réduire l’arriéré de 130 000 demandes en attente de traitement.

Et les ministres proposent de réécrire la loi sur l’esclavage moderne de Theresa May pour empêcher son abus présumé par les migrants albanais pour prolonger leur séjour au Royaume-Uni.

Les réformes pourraient inclure le relèvement du seuil de preuve pour qu’une réclamation soit examinée, la restriction des réclamations de dernière minute ou une modification de la loi pour retirer aux Albanais l’éligibilité à prétendre être des victimes de l’esclavage moderne.

M. Jenrick a déclaré au Sunday Telegraph: “Ceux qui viennent de pays sûrs comme l’Albanie – dont les citoyens représentent 30% des traversées illégales cette année – doivent comprendre que traverser la Manche dans de petits bateaux n’est pas un chemin vers une vie ici.

“Le nombre record d’arrivées et la perspective de nouvelles augmentations nous obligent à réviser le système pour nous assurer que nos lois sont appropriées.”

Et il a ajouté: “Nous devons nous assurer que nos lois modernes sur l’esclavage sont adaptées à leur objectif et ne peuvent pas être exploitées par des demandeurs illégitimes.

“Le nombre de personnes affirmant être victimes d’esclavage moderne est à un niveau record et le Royaume-Uni attire plus de 10 fois le nombre de demandes d’esclavage moderne par rapport à la France et à l’Allemagne.”

Au moins huit conseils ont pris ou envisagent une action en justice pour bloquer l’utilisation des hôtels, dont on estime qu’il y en a environ 200 financés par le ministère de l’Intérieur, pour héberger jusqu’à 37 000 migrants.

La plus forte augmentation a été parmi les Albanais, représentant 12 000 personnes, soit près d’un tiers des arrivées cette année.