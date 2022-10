Les ministres lancent des pressions pour cultiver plus de tomates, de concombres et de laitues dans un élan de croissance

LIZ Truss a lancé sa course vers la croissance – avec une offre pour produire plus de tomates, de laitues et de concombres en Grande-Bretagne.

Le gouvernement lance une nouvelle « offensive de la salade » alors qu’il s’efforce de rendre les fermes plus productives.

Verticrop est la première et actuellement la seule ferme verticale du Royaume-Uni, Crédit : Getty

La journée scolaire pourrait être prolongée jusqu’à 16 heures pour aider à la garde des enfants et remettre les parents au travail, comprend The Sun on Sunday.

Alors que des règles onéreuses obligeant les assistantes maternelles à s’inscrire auprès de l’Ofsted pourraient également être déchirées dans le cadre des plans radicaux.

Les ministres élaborent également des plans pour accélérer la construction de maisons et encourager les communautés à faire de la fracturation avec des promesses de nouvelles écoles et de cabinets médicaux.

Toutes les idées sont débattues dans le cadre du programme de croissance du gouvernement.

Le secrétaire à l’environnement, Ranil Jayawardena, se rendra la semaine prochaine aux Pays-Bas pour étudier le “modèle hollandais” des serres de haute technologie et de l’agriculture verticale.

La Grande-Bretagne ne produit actuellement que 25 % de nos concombres et 17 % de nos tomates.

Liz a fait la une des journaux en 2014 avec un discours infâme gémissant sur la quantité de fromage importée par la Grande-Bretagne, déclarant de manière mémorable : “C’est une honte”.

M. Jayawardena, l’un des alliés les plus proches de Liz, a déclaré : “Nos voisins néerlandais sont des experts de la culture en serre, je veux donc voir comment nous pouvons développer ce secteur chez nous et cultiver des produits britanniques plus exceptionnels.”