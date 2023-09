Les ministres japonais mangent du poisson de Fukushima pour montrer que les rejets d’eau des centrales nucléaires sont sûrs

Mercredi, les responsables ont dégusté des sashimis de plie, de poulpe et de bar, capturés au large de la côte de Fukushima, ainsi que du riz récolté dans la préfecture. selon au ministre de l’Économie et de l’Industrie, Yasutoshi Nishimura, qui était présent au déjeuner.

Photos et vidéo a montré le Premier ministre en train de manger des fruits de mer, qu’il a qualifiés de « sûrs et délicieux ». puis jeudi, visite d’un marché aux poissons à Tokyo. L’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a également été photographié en train de manger lors d’une visite dans la région de Fukushima jeudi et a déclaré qu’il n’avait « aucune réserve quant à la sécurité de mes activités et engagements » là-bas.