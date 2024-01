Les ministres israéliens se joignent à un rassemblement appelant à la réinstallation de Gaza | Nouvelles

Plusieurs membres du gouvernement israélien ont rejoint une conférence d’extrême droite appelant à la réinstallation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

La conférence, organisée dimanche soir par l’organisation de droite Nahala et intitulée « Les colonies apportent sécurité et victoire », a appelé à la construction de nouvelles colonies juives dans les territoires palestiniens. L’appel des hommes politiques et des militants rassemblés à Jérusalem-Est occupée est intervenu dans un contexte de pression internationale exercée sur Israël pour qu’il confirme qu’il respecterait l’État palestinien après la fin de sa guerre contre Gaza.

Israël a retiré son armée et ses colons de la bande de Gaza en 2005 après 38 ans d’occupation. Le débat est en cours pour savoir qui dirigera l’enclave après la fin de la guerre qui a commencé après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait pas l’intention de maintenir à nouveau une présence permanente, mais a insisté sur le fait qu’Israël maintiendrait un contrôle de sécurité pour une période indéterminée.

Les partenaires internationaux d’Israël, les États-Unis en tête, ont déclaré qu’une solution à deux États était la seule manière de garantir la sécurité des deux parties. Netanyahu, confronté à d’importantes pressions politiques, résiste, même s’il n’a pas présenté de plan clair sur ce que son gouvernement envisage pour l’avenir.

« Pas de sécurité sans réinstallation »

La Douzième chaîne israélienne a rapporté que 12 ministres du parti Likoud de Netanyahu avaient assisté à la conférence. Ses partenaires de coalition d’extrême droite, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, ont réitéré leurs appels au retrait des Palestiniens de Gaza.

Smotrich a déclaré que de nombreux enfants évacués étaient revenus comme soldats pour combattre dans une guerre contre le Hamas. Il a déclaré qu’il s’était opposé à la décision prise par le gouvernement d’évacuer les colonies juives de Gaza dans le passé.

“Nous savions ce que cela allait entraîner et nous avons essayé de l’empêcher”, a déclaré Smotrich dans un discours. « Sans colonies, il n’y a pas de sécurité. »

La foule a hurlé de chants enthousiastes pour reconstruire les colonies.

Ben-Gvir a déclaré qu’il avait protesté contre l’évacuation des colonies juives de Gaza et a averti que cela entraînerait « des roquettes sur Sderot » et des « roquettes sur Ashkelon », dans le sud d’Israël.

« Nous avons crié et prévenu », a déclaré Ben-Gvir. “Si [we] Si nous ne voulons pas d’un autre 7 octobre, nous devons rentrer chez nous et contrôler le territoire.»

« Il n’y a aucun moyen de gagner cette guerre sans la reconstruction[ing] du Goush Katif et de la bande de Gaza. Il devrait s’épanouir avec des villages et des villes juives », a déclaré Moshe Feiglin, ancien membre de la Knesset, lors de la conférence.

« C’est la seule manière de gagner cette guerre sanglante. Et Israël ne peut pas se permettre de ne pas gagner cette guerre », a-t-il ajouté.

Certains hommes politiques israéliens ont condamné la réunion et la participation des ministres du gouvernement.

Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée et actuel membre de la Knesset et du cabinet de guerre de Netanyahu, a déclaré que la réunion « accentuerait les divisions sur ce qui nous rassemble » à un moment où les soldats israéliens « se battent côte à côte dans un guerre avec une justification sans précédent ».

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a déclaré à la radio militaire israélienne que le moment choisi pour la conférence était erroné. « Ce n’est pas bien d’entamer cette conversation maintenant », a-t-il déclaré. « Nous devons concentrer le discours sur l’unité de nos troupes. »

‘Nettoyage ethnique’

Les colonies juives qui se sont répandues dans toute la Cisjordanie occupée sont classées illégales par le droit international et les groupes humanitaires. Ils sont aussi souvent la cause d’affrontements entre colons armés et Palestiniens.

Les groupes de défense des droits humains et de nombreux gouvernements condamnent fréquemment la violence armée des colons visant les Palestiniens.

La politique de colonisation expansionniste d’Israël entrave également l’avenir envisagé d’une solution à deux États.

“À cette conférence, 12 ministres israéliens ont participé, y compris des membres du parti Likoud de Netanyahu. En outre, 15 membres de la Knesset israélienne ont participé, ce n’est donc pas une blague”, a déclaré Mariam Barghouti, militante et chercheuse palestino-américaine, à Al Jazeera. .

« Ce sont ceux qui décident de la politique en Israël, et ce sont ceux qui appellent au nettoyage ethnique de Gaza, au nettoyage ethnique complet de la population de Gaza. »





L’Autorité palestinienne (AP) a condamné la conférence, affirmant qu’elle reflète les tendances de la droite israélienne à déstabiliser la région.

“La réunion coloniale de Jérusalem constitue un défi flagrant à la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), accompagnée d’une incitation publique au déplacement forcé des Palestiniens”, a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés dans un communiqué, faisant référence au verdict de la CIJ de la semaine dernière. qui appelait Israël à prévenir le « génocide » à Gaza.

Les États arabes se réunissent

Le site d’information américain Axios, citant des sources anonymes, a rapporté lundi que de hauts responsables de la sécurité nationale d’Arabie saoudite, de Jordanie, d’Égypte et de l’Autorité palestinienne se sont rencontrés secrètement à Riyad pour discuter de l’après-guerre à Gaza.

La réunion a apparemment appelé l’Autorité palestinienne à revitaliser sa direction politique à Gaza, actuellement dirigée par le Hamas. La réunion, dont Israël et les États-Unis auraient été informés, illustre le soutien croissant des États arabes à une solution centrée sur la prise de contrôle par l’Autorité palestinienne relativement modérée après une période de transition d’après-guerre.

Le conseiller à la sécurité nationale de l’Arabie saoudite a déclaré lors de la réunion que le royaume était toujours intéressé à aller de l’avant vers une normalisation avec Israël en échange de mesures qui ouvriraient la voie à un État palestinien, même si un tel État n’est pas établi immédiatement.

La guerre menée par Israël contre Gaza a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit de vastes étendues de l’enclave et déplacé près de 85 pour cent de la population du territoire.

L’attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël a tué environ 1 140 personnes et les combattants ont fait environ 250 prisonniers, selon Israël. Une centaine d’entre eux ont été restitués dans le cadre d’un accord avec le Hamas en novembre dernier en échange de prisonniers palestiniens.